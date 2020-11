Dannenröder Forst: A49-Gegner werfen Steine und Pyros auf Polizei-Großaufgebot

Im Dannenröder Forst in Hessen sind zahlreiche Beamte mit der Räumung von Barrikaden beschäftigt. Ein größeres Polizeiaufgebot ging am Dienstagvormittag auch in eines der Waldbesetzer-Camps. Entsprechende Bilder erschienen am Dienstag auf dem Twitter-Account der Polizei Mittelhessen.