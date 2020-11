Nach Plagiatsvorwürfen: Familienministerin Giffey verzichtet auf Doktortitel

Die Diskussionen um die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sind wieder lauter geworden. Nun zieht die Ministerin die Konsequenzen: Sie will ihren Doktortitel nicht mehr führen und verzichtet darauf, teilte die stellvertretende Vorsitzende des Berliner Landesverbands, Iris Spranger, am Freitag auf Anfrage mit.

„Ich habe große Hochachtung vor Franziska Giffey, weil sie Schaden von ihrer Familie und ihrer Partei abwenden möchte“, wurde Spranger von der Deutschen Presse-Agentur zitiert.

Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ darüber berichtet.

Zweites Prüfverfahren nötig

Am Freitag vor einer Woche hatte das Präsidium der Freien Universität Berlin mitgeteilt, die Rüge im Zusammenhang mit dem Prüfverfahren zu Giffeys Doktorarbeit nach einem neuen Gutachten aufzuheben. Daraus ergebe sich, dass eine Rüge nur in einem minderschweren Fall zulässig sei. Das aber sei im Schlussbericht des Prüfungsgremiums 2019 zu Plagiatsvorwürfen in Giffeys Dissertation aus dem Jahr 2010 nicht dargelegt worden. Deshalb müsse noch einmal geprüft werden.

Giffey soll Ende November zusammen mit dem Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh zur neuen Doppelspitze des Hauptstadt-Landesverbands gewählt werden. Es wird erwartet, dass sie im Dezember auch als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 gewählt wird.

am/