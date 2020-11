Auf Einladung der AfD? - Reichstagsbesucher schüchtern Abgeordnete ein

Während der Bundestagsdebatte zum Infektionsschutzgesetz am Mittwoch wurden auf den Fluren des Reichstagsgebäudes Abgeordnete von Besuchern bedrängt, gefilmt und beleidigt. Dies passierte unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Im Fall von Altmaier filmten die Störer die Aktion und stellten das Video ins Internet.

Von der #AfD eingeschleuste rechtsextreme Covidioten bedrängen und beschimpfen Bundesminister Peter Altmaier #CDU im Bundestag. Da hat jemand sauber versagt, @PolizeiBerlin_E, dass sich Covidioten im Haus frei bewegen... m( #b1811 #Berlin1811 pic.twitter.com/lSJZhCbC5T — Dietmar Muhlbock (@deltamikeplus) November 18, 2020

„Wehret den Anfängen“

Nun fordern Abgeordnete des Bundestags in einer fraktionsübergreifenden Initiative eine lückenlose und zügige Aufklärung der Störaktionen. „Es wäre nicht das erste Mal, dass im Reichstagsgebäude frei gewählte Abgeordnete eingeschüchtert und beeinflusst werden sollen. Die Lehren aus den dunkelsten Stunden unseres Landes müssen deshalb sein: Wehret den Anfängen“, heißt es laut der Deutscher Presse-Agentur (DPA) in einem Schreiben an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Die Abgeordneten bitten Schäuble darin, für eine lückenlose und zügige Aufklärung der Vorfälle zu sorgen und Maßnahmen zu ergreifen, die künftig solche Situationen unmöglich machen. „Unsere Demokratie ist stark – wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Deshalb darf nicht nur der kleinste Funke Zweifel aufkommen, dass der deutsche Rechtsstaat sich nicht gegen die durchzusetzen vermag, die ihn zersetzen wollen.“

Die AfD hat Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen und ihnen die Handykamera ins Gesicht halten. Ich empfinde diese Versuche der Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens als absolut unerhört. Das gehört unterbunden. — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) November 18, 2020

​Union und SPD haben Aktuelle Stunde beantragt

In dem Schreiben werde darauf hingewiesen, dass Videos, die aus dem Parlamentsgebäude live gesendet worden seien, nahelegten, dass ein Abgeordneter der AfD-Fraktion den Besuchern Zugang zu den Parlamentsgebäuden verschafft habe. Diese hätten sich dann frei in den Gängen bewegt und es sei zu den Vorfällen gekommen.

„Ein solches Vorgehen von einem Mitglied des Bundestages ist hochgradig zu verurteilen und erfordert klare, rasche Konsequenzen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Das Bedrängen von Abgeordneten durch Besucher des Bundestags am Rande der Debatte über das Infektionsschutzgesetz wird auch im Plenum aufgearbeitet werden. Union und SPD haben dazu eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Bedrängung von Abgeordneten verurteilen - Die parlamentarische Demokratie schützen“ beantragt. Sie soll an diesem Freitagvormittag auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Ältestenrat befasst sich mit der Sache

„Sollte es sich erweisen, dass AfD-Abgeordnete Personen Zugang zum Reichstag verschafft haben, die gezielt Druck auf Abgeordnete ausgeübt oder daran gehindert haben, ihren Mandatspflichten nachzukommen, dann muss das ein Nachspiel haben“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der DPA. „Das wäre grob unparlamentarisch. Wir werden der Sache in jedem Fall im Ältestenrat nachgehen.“

Der Ältestenrat tagt am Freitagnachmittag. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, hatte am Mittwochabend erklärt, seiner Fraktion lägen keinerlei Erkenntnisse vor, dass AfD-Abgeordnete unbefugte Personen in den Bundestag eingeschleust hätten.

„Sollten Gäste, die von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldet und die vom Bundestag überprüft worden sind, gegen die Hausordnung verstoßen haben, werden wir diesen Vorwürfen nachgehen.“

Da jeder Besucher an diesem Sitzungstag mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum angemeldet werden musste, kann jeder von ihnen exakt dem Abgeordneten zugeordnet werden, der ihn eingeladen hat.