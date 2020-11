Überschüssiger US-Militärschrott zu vergeben: Greift Berlin diplomatisch ein oder günstig ab?

Während Russlands Vertreter den US-Ausstieg aus dem sogenannten Open-Skies-Vertrag kritisieren und bei Weitergabe von Kontrollflug-Informationen an Washington mit harten Gegenmaßnahmen drohen, bleibt die Kritik in Berlin eher aus. Die USA wollen mittlerweile die entsprechende Technik mutmaßlich entsorgen.

Antworten der Ministerien auf die entsprechenden Sputnik-Anfragen vermitteln wenigstens den Eindruck von einer deutlich abgenommenen Bedeutung des nach dem Kalten Krieg als vertrauensbildend gedachten Schreibens. Zwar gab das Auswärtige Amt am Sonntag einen Statement des Außenministers Heiko Maas bekannt. „Wir bedauern außerordentlich, dass die USA sich zu diesem Schritt entschieden haben und ihn nun umsetzen“, so Maas. Er sei ein wichtiger Bestandteil der europäischen Rüstungskontrollarchitektur und trage zu Sicherheit und Frieden auf der Nordhalbkugel von Wladiwostok bis Vancouver bei. Die Bundesregierung werde den Vertrag weiter unterstützen - dafür sei schließlich ein neues Airbus A319 beschafft worden, so Maas.

Die Entscheidung der USA, den „Open Skies“-Vertrag zu verlassen, hatte auch die Verteidigungsministerin(CDU) im Mai bedauert. In einem Interview kündigte sie an, sich für die Rettung des Dokuments einsetzen zu wollen. „Wir werden alles daran setzen, da sind wir eng abgestimmt mit dem Außenministerium, dass am Ende des Tages alle bei diesem Vertrag dabei bleiben können“, so Kramp-Karrenbauer. Sechs Monate später schweigt das Verteidigungsministerium (BMVg) zu dem zustande gekommenen Fakt.

Auf die Nachfrage Sputniks beim Ministerium, welche konkreten Schritte denn unternommen wurden, gibt ein Pressesprecher der Bundeswehr lediglich bekannt: „Das Bundesministerium der Verteidigung hat der Pressemitteilung des Außenministers zum Rücktritt der USA vom Vertrag über den Offenen Himmel nichts hinzuzufügen“. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes weist auf eine separate Anfrage Sputniks lediglich auf die Äußerung von Maas vom 21. Mai hin. Mit Russland habe es in der Tat Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vertrags gegeben, sagte Maas damals, doch dies rechtfertige keine Kündigung. Das habe Maas nebet seinen Kollegen aus Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich auch gegenüber Außenminister Pompeo immer wieder deutlich gemacht.

Dabei ist der ist der Vertrag nicht wirklich bedeutungslos. Am 12. August fand letztlich im Rahmen des Vertrags ein russischer Überflug über Deutschland statt. Entsprechend den Regelungen des Vertrags über den Offenen Himmel finden auch Überflüge mit deutscher Beteiligung über Russland statt. Auch der Bundestag hat noch Anfang November die Bundesregierung aufgefordert, erstens Russland zu vollständiger Implementierung des OH-Vertrags zu bewegen und zweitens die USA von einer Mitgliedschaft zu überzeugen. Allerdings teilte der Bundestag dabei die Kritik der USA, dass Russland „bislang vertragswidrig die Beobachtungsflüge über Kaliningrad auf maximal 500 km Länge beschränkt und Beobachtungsflüge entlang der Grenze zu den abtrünnigen georgischen Provinzen Abchasien und Südossetien nur in einem Abstand von zehn Kilometer erlaubt.“

Im Mai hatten sich sogar 16 hochrangige ehemalige Militärs und Diplomaten, darunter drei Ex-Nato-Funktionäre in Deutschland und der ehemalige Chef der russischen Auslandsaufklärung, in einem offenen Brief vehement für die EInhaltung des Vertrages eingesetzt. Die Unterschreiber betonten die Wichtigkeit der seit 1992 bereits 1517 vollbrachten Beobachtungsflügen über 34 Mitgliedsländern, die die militärische Transparenz und Vorhersehbarkeit erhöht hätten.

Was erwartet jetzt den Vertrag?

Mitte November hatte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow zwei Bedingungen an andere Vertragsmitglieder bekanntgegeben. Kürzlich wurden diese auch vom Leiter der russischen Delegation für Rüstungskontrolle in Wien, Konstantin Gawrilow, bekräftigt. Sollten sie eingehalten werden, bliebe Russland auch weiter im Vertrag. Es ging darum, ob die europäischen US-Verbündeten die Informationen, die sie während ihrer Flüge erhalten haben, an die USA weitergeben werden und ob russische Beobachter über US-Einrichtungen in Europa fliegen können. Praktisch möge aber vor allem die erste Forderung unerfüllbar sein, berichtete die russische Zeitung „Kommersant“ unter Verweis auf eine Mitglied des Beratungsausschusses zum Vertrag: es könne nicht zugesichert werden, dass es innerhalb der Nato keinen Informationsaustausch zu den Flügen über Russland geben werde.

Mittlerweile setzen die deutschen Medien wie das „Handelsblatt“ alle Hoffnungen auf den künftigen so gut wie US-Präsidenten Joe Biden. Biden hat zuvor die Entscheidung Trumps zwar kritisiert, selbst deutete er aber keine Pläne in der Frage an. „Ohne spezialisierte Flugzeuge und Ausrüstung hätte die Regierung von Biden Schwierigkeiten, wieder dem Pakt beizutreten“, schreibt neulich „The Wall Street Journal“. Trumps Administration unternehme bereits Schritte, so die Zeitung unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten, um die entsprechenden OC-135B-Flugzeuge zu entsorgen. „Die überschüssigen Verteidigungsartikel“, also „die sehr alten und unerschwinglichen Flugzeuge und Kameras“, können von den EU-Verbündeten gekauft oder einfach so übernommen werden, so der Mann. Auch gab er bekannt, dass die europäischen Verbündeten der US-Administration bereits versichert hätten, den Partner im Voraus über all die russischen Flüge über den US-Basen in Europa zu informieren.