Abschied von 2020: Ein Gehorsam-Test für das Volk

Weihnachten fällt trotz Corona nicht aus - widrigenfalls wäre es wohl zu einem „zivilen Ungehorsam“ gekommen, hieß es bei „Maybrit Illner“. Außerdem erfuhr man am Donnerstagabend, wodurch sich ein Schwangerschaftstest vom Corona-Schnelltest unterscheidet – und warum Politiker und Beamte ihr Weihnachtsgeld wohl kaum spenden werden.

Im chinesischen Wuchan, wo die Pandemie ihren Ursprung hat, feiern die Chinesen mittlerweile zu Tausenden enthemmte Partys. Das Virus ist vertrieben, eine zweite Welle blieb aus. In Deutschland wütet derweil die zweite Welle, und um mickrige Freiheiten um den Heiligabend wird beinhart gefeilscht. Dafür haben die Deutschen ihre Grundrechte. Deshalb darf die Epidemie hierzulande etwas länger dauern.

Ein ziviler Ungehorsam gebändigt?

Diese Woche haben die deutschen „Landesfürsten“ eine Verlängerung des „Corona-Wellenbrechers“ um weitere drei Wochen beschlossen, damit die Bundesbürger „den emotionalen Höhepunkt des Jahres“ genießen können, wie die Psychologie-Professorin Ulrike Lüken, die in der „Maybrit Illner“-Runde als „Angstforscherin“ vorgestellt wurde, formulierte. „Ich glaube, wenn Weihnachten ausfallen würde, würde das auch nicht funktionieren“, fügte sie hinzu. Auch der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar meinte, ein „Weihnachtsverbot“ wäre „nicht durchsetzbar gewesen.“ Ansonsten hätte es einen „zivilen Ungehorsam gegeben“.

„Einige Bundesländer werden das auch schon vor dem Silvestertag wieder beenden“, so Braun bei „Maybrit Illner“. „Die Silvesterparty sollte nicht stattfinden.“

Ein Fest des Ungehorsams

Bundeskanzleramtsminister Helge Braun präzisierte : Die für die paar Tage vor dem 25.12.2020 vorgesehenen Lockerungen dienen ausschließlich dem Weihnachtsfest: „Das dient nicht der großen Silvesterparty."

Bleibt die Frage: Glauben Herr Braun und seine Chefin Angela Merkel wirklich, dass jemand die empfohlene Teilnehmerzahl für den Heiligabend und die „Aufmischparty Silvester“ kontrollieren wird? Oder setzen sie ausschließlich auf das Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger?

Immer wieder drang es beim „Maybrit Ilner“-Talk durch, das Verhältnis zwischen den Regierenden und dem Fußvolk werde selbst in der reifen liberalen deutschen Demokratie ohne weiteres als ein Verhältnis zwischen strengen, aber fürsorglichen Eltern und lieben, aber kopflosen Kindern wahrgenommen.

„Weihnachten ist eine Art Belohnung für die Einschränkungen, die wir in Kauf genommen haben“, meinte etwa die Psychologin Lüken, und dieser Satz klang wie aus einem pädagogischen Lehrbuch.

So wird es wohl im Endeffekt auch sein: Ein artiges und adrettes Weihnachtsfest – und ein „Fest des Ungehorsams“ am 31.12.2020, bei dem man sich trotz aller Herrn Braun vorschwebenden Einschränkungen austoben wird.

HIV-Test vs. Corona-Schnelltest

Dass sich das Vertrauen der deutschen Landesväter und –mütter sehr wohl ihre Grenzen hat, wurde im Übrigen an dem Abend bei „Maybrit Illner“ an einem konkreten Beispiel beziehungsweise an einer Äußerung von Helge Braun anschaulich, als die Allgemeinmedizinerin Sibylle Katzenstein den Minister fragte, warum die Corona-Schnelltests nicht im Handel angeboten werden. Bei Schwangerschafts- und HIV-Tests sei das nämlich möglich. "Das ist nicht schwierig, da muss kein Arzt dahinterstehen", behauptete die Ärztin aus dem Berliner Bezirk Neukölln, vor deren Praxis sich täglich lange Schlangen von Corona-Test-Hungrigen bilden.

Die Antwort des Regierungsbeamten wirkte nicht gerade überzeugend: Schnelltests seien in Deutschland nur als Medizinprodukt zugelassen, deshalb dürfen sie eben nur von Medizinern eingesetzt werden. Außerdem „muss man aufpassen, dass man die Menschen mit einer positiven Diagnose nicht allein lässt.“

Das letztere Argument wirkte schon nahezu absurd: Kann man also eine Person mit einem positiven Schwangerschafts- bzw. HIV-Test getrost alleine lassen und mit einem positiven Corona-Test nicht? Etwas stimmt da wirklich nicht.

Die wirkliche Erklärung dürfte eher den banalen wirtschaftlichen Charakter haben – ähnlich wie seinerzeit mit dem Mund- und Nasenschutz:

Als zu Beginn der Epidemie in Deutschland ein dramatischer Mangel an Masken festgestellt wurde, behaupteten selbst das Robert-Koch-Institut und der Gesundheitsminister Jens Spahn, die Masken wären völlig nutzlos.

Als aber das Defizit halbwegs bekämpft wurde, war auf einmal die Maskenpflicht da. Nicht viel anders wird es höchstwahrscheinlich auch mit den Schnelltests der Fall sein – mag sein, dass momentan hinter der Bühne erbitterte Schnelltest-Marktkämpfe im Gange sind.

„Gebt mir die Nummer von Olaf Scholz!“

Apropos Bühne. Der aus München zugeschaltete Comedian Michael Mittermeier setzte sich energisch für die Kollegen aus der Kulturbranche ein, die seit Monaten arbeitslos sind. Viele von ihnen hätten die bereits im Frühjahr zugesicherten Finanzhilfen immer noch nicht bekommen.

„Gebt mir die Nummer von Olaf Scholz!“ forderte er.

Es sei nämlich längst an der Zeit, eine „Task-Force-Kultur“ zu gründen. „Wir haben nicht das Gefühl, dass jemand versucht, sich in die Kulturbranche einzufühlen“, beklagte sich der Kabarettist. „Da sind Hunderttausende Menschen, die keinen Job haben.“

Unaufgefordert mischte sich Yogeshwar ein:

In Singapur hätten Parlamentsabgeordnete und Beamte bereits im Frühjahr ein Monatsgehalt für die Corona-Bekämpfung gespendet. Wäre dies vielleicht auch eine Idee für Deutschland? Das Geld ginge dann an „Mittermeier and friends“…

Mit einer derart populistischen Initiative ließ sich Braun nicht aus der Reserve locken, er hatte eine Antwort parat: „Wenn wir so eine Hilfe aus Steuermitteln machen, dann ist es das Gerechteste, was es gibt… Insofern leisten alle Menschen einen Beitrag nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Insofern brauchen wir keine Sonderumlage.“ Damit wurde die Initiative schon im Keime erstickt. In diesem Sinne: Frohes Fest, lieber Herr Mittermeier!