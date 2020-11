Passauer halten sich mehrheitlich an Corona-Ausgangssperre - Polizei

Am Samstag waren die Geschäfte in Passau zwar geöffnet, dennoch blieb es am ersten Adventswochenende in der Innenstadt vergleichsweise ruhig. Seit Samstag gelten in der 52.000-Einwohner-Stadt strenge Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen sollen vorerst eine Woche dauern, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Freitag mitgeteilt hatte.

Bis Sonntag war die Zahl der Corona-Neuinfektionen nochmals deutlich gestiegen - nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit (LGL) auf einen Inzidenzwert von knapp 538 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Ausgangssperre wurde vom Oberbürgermeister am Freitag verkündet, nachdem der Inzidenzwert auf fast 440 Neuinfektionen gestiegen war.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Die Bilanz fiel am Sonntag positiv aus. Dem Polizeisprecher zufolge hielten sich die Menschen zunehmend an die Vorgaben.

Passanten, die am Samstag beim Einkaufen in der Innenstadt unterwegs waren, reagierten - auf die Maßnahmen angesprochen - zumeist gelassen und mit Verständnis. Gemäß der neuen Regelung dürfen die Passauer demnach ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen.

Außerdem gilt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Stadt verordnete Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 - mit Ausnahme von Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen.

Corona in Deutschland

Die Gesundheitsämter hatten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag 14.611 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle auf 1.042.700.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Sonntag um 158 auf insgesamt 16 123.

ac/mt/dpa