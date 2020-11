„Corona-Pandemie” ist „Wort des Jahres” 2020

Auf dem zweiten Platz landete „Lockdown”, wie die Gesellschaft am Montag in Wiesbaden mitteilte. Bei der Aktion wählt eine Jury regelmäßig zehn Wörter und Wendungen aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben.

„Bereits Ende 2019 war in der chi­nesischen Stadt Wuhan das neuartige Virus SARS-CoV-2 entdeckt worden”, hieß es in der Pressemitteilung der GfdS.

„Rasch wurde aus der Epidemie eine Pandemie, die bis Ende November 2020 zu weltweit fast 1,5 Millionen Todesfällen führte. Wirtschaft und Kultur und auch das private Leben wurden und werden durch Corona tief­greifend beeinträchtigt. Als Wort des Jahres steht Corona-Pandemie nicht nur für die nach Ein­schätzung der Bundeskanzlerin ebenso wie vieler Fachleute schwerste Krise seit dem 2. Welt­krieg, sondern sprachlich auch für eine Vielzahl neuer Wortbil­dungen (Coronavirus, -krise, -zah­len, -jahr, Corona-Demo, -Hotspot, -Warn-App, coronabedingt, -geplagt …)”, hieß es weiter.

Zu den Wörtern des Jahres 2020 gehören:

Corona-Pandemie Lockdown Verschwörungserzählung Black Lives Matter AHA systemrelevant Triage Geisterspiele Gendersternchen Bleiben Sie gesund!

Die Begriffe stammen aus einer Sammlung von mehreren Tausend Belegen aus verschiedenen Medien und Einsendungen von Außenstehenden. Im vergangenen Jahr wurde „Respektrente” zum „Wort des Jahres” gekürt, 2018 war es „Heißzeit”.

ai/dpa/sna