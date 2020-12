Wird der Rundfunkbeitrag trotz Sachsen-Anhalts Veto erhöht?

Der Rundfunkbeitrag um 86 Cent erhöht werden, um den Bedarf der Öffentlich-Rechtlichen in den kommenden Jahren zu decken. Die meisten Bundesländer haben der Erhöhung bereits zugestimmt, doch in Sachsen-Anhalt stellt sich die CDU-Fraktion quer.

Es ist die erste Erhöhung des Rundfunkbeitrags seit 2009. Ursprünglich hatten die Sender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine Anhebung des monatlichen Beitrags auf 19,24 Euro gefordert, dem ist die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihrer Empfehlung jedoch nicht gefolgt und hat einen Bedarf von 18,36 Euro errechnet. Nach der Empfehlung der KEF und dem Beschluss der Änderung des Rundfunkfinanzierungsvertrags durch die Länderchefs müssen im letzten Schritt alle sechzehn Länderparlamente zustimmen. Zwölf haben ihre Zustimmung bereits gegeben, in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt steht die Entscheidung noch aus.

Während in den anderen drei Bundesländern die Zustimmung der Parlamente als sicher gilt, sorgt Sachsen-Anhalt für Diskussionen. Die dortige CDU ist – anders als ihre Koalitionspartner SPD und Grüne – gegen eine Anhebung des Rundfunkbeitrags. Damit ist sie auf einer Linie mit der AfD, die Rundfunkgebühren grundsätzlich ablehnt. Zusammen hätten sie eine Mehrheit im Parlament. Kritiker unterstellen der CDU, es gehe ihr weniger um die Rundfunkgebühren, als vielmehr um, bei denen sie Stimmen im AfD-Lager abfischen wollte. Am Mittwoch wird der Medienausschuss im Magdeburger Landtag seine Empfehlung abgeben, wie das Parlament abstimmen soll.

Als „unwürdiges Spektakel“ bezeichnet „Journalist“-Chefredakteur Matthias Daniel in seinem Kommentar das Verhalten der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt.

„Der CDU gefällt ein Satire-Beitrag von Funk nicht – keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags! Die CDU findet, der WDR-Intendant verdiene zu viel – keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags! Die CDU stört sich an der Berichterstattung über Sachsen-Anhalt – keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags! Warum sind so wenige ARD-Einrichtungen im Osten – keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags!“

Zugleich betont er, die Politik dürfe nur unter ganz engen Vorgaben von der Empfehlung der KEF abweichen, denn das diktiere die Trennung von Staat und Medien. „Die Politik darf keinen Einfluss auf das nehmen, was ARD und ZDF machen.“

Eine gütliche Lösung durch Nachverhandlungen?

Die verfahrene Situation will man nun CDU-intern mit einem Kompromiss lösen. Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei, hat einen Antragsentwurf vorgelegt, wonach die Erhöhung der Rundfunkgebühr nachverhandelt werden soll. Die Abgeordneten sollen am Mittwoch im Medienausschuss entsprechend nicht für oder gegen die Beitragserhöhung stimmen, sondern für die Nachverhandlungen. „Die Landesregierung wird gebeten, in der Rundfunkkommission auf ein Ergänzungsgutachten der KEF hinzuwirken“, heißt es in dem Antrag. Die rheinland-pfälzische Medien-Staatssekretärin, Heike Raab, Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, sieht für den Vorschlag aus Sachsen-Anhalt jedoch keinen Spielraum.

Kann Sachsen-Anhalt mit seinem Veto die Beitragserhöhung kippen?

Wenn nicht alle sechzehn Länder bis Ende Dezember die Ratifikationsurkunde hinterlegen, wird die Änderung zunächst ausgesetzt und der Rundfunkbeitrag bleibt bei 17,50 Euro. Für die Jahre 2021 bis 2024 hatte die KEF eine Finanzlücke von rund 1,5 Milliarden Euro errechnet. Gerade in kleinen Bundesländern wie Bremen oder dem Saarland könnte der ÖR ohne die Beitragserhöhung in große Bedrängnis kommen. Sollte Sachsen-Anhalt die Erhöhung verhindern, könnten die Sendeanstalten juristisch dagegen vorgehen. Nach Einschätzung des Rechtswissenschaftlers Bernd Holznagel von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster könnten sie mit einem Eilverfahren in Karlsruhe die Beitragserhöhung zum 1. Januar 2021 durchsetzen, wenn sie vor demRecht bekommen. Zumindest, bis die Sache im Hauptverfahren entschieden werde. Gegenüber der DPA schätzte Holznagel die Chancen der Sendeanstalten als hoch ein.