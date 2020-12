Corona-Pandemie: Bundesweit 13,1 Prozent mehr arbeitslose Menschen mit Behinderung

Eine große Bedrohung für behinderte Menschen stellen in der derzeitigen Corona-Krise die Richtlinien ärztlicher Fachgesellschaften zu Priorisierungsentscheidungen bei knappen medizinischen Ressourcen dar. „Hier ist der Gesetzgeber gefordert, Kriterien und Leitplanken zu formulieren, damit behinderte Menschen nicht von vorneherein von einer Behandlung ausgeschlossen werden,“ so Ottmar Miles-Paul, Sprecher der Internationalen Liga für Menschenrechte e.V. (LIGA). Ulrich Stoebe, Direktor der Diakonie Himmelstür in Hildesheim, sprach sich zudem dafür aus, behinderte Menschen in Wohngruppen und deren Betreuer vorrangig gegen das Coronavirus zu impfen.

Bei Beschlüssen zu Corona-Maßnahmen würden behinderte Menschen nicht beteiligt werden, hebt die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hervor. „Auch in der politischen Beratung müssen sie immer berücksichtigt werden“, so Schmidt.

In puncto Arbeit gehören Menschen mit Behinderung in Pandemie-Zeiten ebenfalls zu den besonders vulnerablen Gruppen. Wie das aktuelle Inklusionsbarometer von „Aktion Mensch“ und dem Handelsblatt Research Institute zeigt, gibt es bundesweit 13,1 Prozent mehr arbeitslose Menschen mit Behinderung als im Vorjahr. Die Gesamtzahl liegt somit derzeit bei 173.709 – das ist der höchste Wert seit 2016.

Arbeitsmarkt für Behinderte: Rasant negative Entwicklung

„Seit 2013 verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung fast stetig,“ resümiert Prof. Dr. Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institutes. „Doch die rasant negative Entwicklung in diesem Jahr macht in kürzester Zeit die Erfolge der letzten vier Jahre zunichte. Allein von März bis April erhöhte sich die Zahl arbeitsloser Menschen mit Schwerbehinderung um mehr als 10.000.“

Besonders stark von Arbeitslosigkeit sind Menschen mit Behinderung in Bayern betroffen, wo ein Anstieg von 19,1 Prozent zu verzeichnen ist. Dahinter folgen Hamburg (18,9 Prozent), Baden-Württemberg (16,4 Prozent) und Hessen (16,2 Prozent). Am wenigsten bemerkbar gemacht haben sich die Folgen der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt, wo nur 6,6 Prozent mehr behinderte Menschen arbeitslos sind.

Wenn Menschen mit Behinderung ihren Arbeitsplatz verlieren, haben sie es viel schwerer, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzufinden, sagt Christina Marx, Sprecherin der „Aktion Mensch“. So würden Menschen mit Behinderung im Durchschnitt 100 Tage länger brauchen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, als Menschen ohne Behinderung. Um der steigenden Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken, fordert der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel von der Bundesregierung, die Ausgleichsabgabe für Unternehmen zu erhöhen, die keine Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung beschäftigen.

Menschen mit Behinderung – bereichern die Arbeitswelt

Wie es anders gehen kann, zeigt ein Beispiel aus Österreich. Dort hat die Monopolverwaltung GmbH (MVG) dafür gesorgt, dass behinderte Menschen zu Unternehmern werden: 53,4 Prozent der österreichischen Tabakfachgeschäfte werden von Menschen mit Behinderungsgrad über 50 Prozent geführt. Damit sind aktuell 1252 Menschen mit Behinderung als selbstständige Unternehmer tätig.

"Menschen mit Behinderungen bringen unterschiedliche Perspektiven und Fähigkeiten mit, von denen die gesamte Arbeitswelt nur profitieren kann“, so Michael Svoboda, Präsident des österreichischen Behindertenverbandes KOBV.

„Die MVG lebt ein Konzept vor, das zeigt, wie ein inklusives Modell funktionieren muss, das die Chancengleichheit fördert und wirtschaftlich höchst erfolgreich ist."

In anderen Bereichen steht Österreich in Bezug auf Inklusion aber sehr viel schlechter da, wie der aktuelle Schattenbericht zeigt. In diesem wird analysiert, inwiefern die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird.

Die aktuelle Covid-19-Pandemie zeige, dass Großinstitutionen wie Wohn- und Betreuungseinrichtungen besonders gefährdet sind: Zum einen herrsche dort ein erhöhtes Infektionsrisiko, zum anderen führten zum Teil überschießende Besuchsverbote und Ausgangsbeschränkungen zu Isolation und Einsamkeit. Es würden teils gravierende Verstöße gegen Grund- und Freiheitsrechte bekannt, heißt es in dem Bericht.

Weitere „Baustellen“ seien bei der Umsetzung des Rechts auf persönliche Assistenz, der Barrierefreiheit und der inklusiven Bildung zu verzeichnen.