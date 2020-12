Experten zu Grundeinkommen, Renten-Plänen und „sehr konservativer“ Familienpolitik der AfD

Die auf dem AfD-Parteitag am vergangenen Wochenende in Kalkar getroffenen Beschlüsse im Rahmen des neuen Renten- und Sozial-Konzepts der Alternative für Deutschland schätzte Bundestagsabgeordneter René Springer (AfD) gegenüber Sputniknews wie folgt ein. „Ich bin erfreut, dass der Leitantrag so eine hohe Zustimmung erhalten hat“, sagte der Sprecher für Arbeit und Soziales seiner Fraktion im Bundestag. Das Gespräch mit der Redaktion fand am Dienstag statt.

Grundeinkommen: „AfD und Gesellschaft werden weiter diskutieren“

„Damit konnte ein lange schwelender innerparteilicher Konflikt beigelegt werden“, so Springer. Der AfD-Sozialpolitiker lobte Ergebnisse und Beschlüsse des jüngsten Parteitages, auch wenn er nicht alle seine Ideen umsetzen konnte.

Denn die Idee eines „Staatsbürgergelds“, einer Art bedingtes Grundeinkommen, wurde von den AfD-Delegierten im nordrhein-westfälischen Kalkar nicht diskutiert. Dennoch nehme der Bundestagsabgeordnete darin eine Chance für die Zukunft wahr.

„Man hat auf dem Parteitag mit knapper Mehrheit entschieden, sich mit dem Antrag nicht zu befassen“, erklärte Springer im Gespräch mit der Redaktion.

„Ich sehe dies als Auftrag, weiter für das Staatsbürgergeld oder ähnliche Modelle, die auf der negativen Einkommensteuer beruhen, zu werben. Die Grundeinkommensdebatte wird noch deutlich Fahrt aufnehmen. Da ist es gut, eine Alternative anbieten zu können. Mit einer Modellerprobung lassen sich Chancen und Risiken besser abschätzen.“

Der dann letztlich doch gescheiterte Antrag von Springer war im Vorfeld laut dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ über einen längeren Zeitraum „erwartet worden.“

Die Idee beinhaltet demnach ein Grundeinkommen von rund 500 Euro pro Monat. „Das Konzept des 'Staatsbürgergelds' (...) hatte die Unterstützung der beiden Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Jörg Meuthen . Es sieht vor, dass Personen, die ausreichend verdienen, am Ende eines Jahres weniger Einkommensteuer zahlen.“

Schlussendlich wurde die Idee des Ost-Berliner AfD-Bundestagsabgeordneten zwar nicht diskutiert, aber dieser zeigte sich überzeugt, dass das Thema seine Partei noch lange begleiten werde. Dementsprechende Beschlüsse könnten mittelfristig zu beobachten sein, meinte er.

„Familien stärken, Renten-System sichern“: Programm der AfD

Auf dem AfD-Parteitag stimmten etwa 88,6 Prozent der Delegierten für den Leitantrag mit dem Titel „... über die künftige Ausrichtung der Alternative für Deutschland in Fragen der Sozialpolitik“, was Springer sehr lobte. Dies zeige die Einigkeit der AfD in diesem Punkt.

Als „einzige Möglichkeit zur Stabilisierung und zum Erhalt unserer Sozialsysteme“ werde gesehen, Familienpolitik zu stärken und Geburtenraten in Deutschland zu erhöhen, heißt es darin. „Je früher das gelingt, desto geringer werden die Einschnitte in der Rentenversicherung, sowie in der Pflege-und Krankenversicherung ausfallen.“

Am „umlagefinanzierten Rentensystem hält die AfD fest“, meldete das ZDF vor wenigen Tagen. „Das Konzept ist geprägt von dem Bemühen, grundlegend gegensätzliche Positionen von AfD-Chef Meuthen und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke zusammenzubringen.“

„Sehr konservatives Angebot“: Renten-Experte kommentiert AfD-Pläne

Der Pensionär Reiner Heyse von der in Kiel beheimateten Initiative „Seniorenaufstand“ kommentierte im Interview mit Sputniknews am Mittwoch das neue Renten- und Sozialkonzept der AfD. „Sie zielt in ihrem neuen Konzept auf Familienpolitik ab und warnt vor Geburtenrückgang“, sagte er. Nur so könne man das bisherige Renten-System retten, argumentiere die Partei aus seiner Sicht. „Für mich ist das ein deutsch-nationaler, chauvinistischer Ansatz. Auf jeden Fall ein sehr konservatives Angebot“, meinte er kritisch.

„Grundeinkommen gesellschaftspolitisch nicht gut“

Darunter laut Medien auch der Vorschlag: „Für jedes Kind 'mit deutscher Staatsangehörigkeit und Lebensmittelpunkt in Deutschland' solle der Staat eine 'zusätzliche Einzahlung' von 100 Euro pro Monat bis zum 18. Lebensjahr 'in die Spardepots' der jeweiligen Kinder vornehmen.“

Der Renten-Fachmann und Pensionär betrachtete anschließend Diskussionen und Modelle über mögliche – darunter bedingungslose oder bedingte – Grundeinkommen, für die auch AfD-Sozialpolitiker Springer wirbt.

„500 Euro im Monat? Das ist, wenn man genau hinschaut, der Regelsatz einer Sozialhilfe“, kritisierte Renten-Experte Heyse. Außerdem sei folgende Regelung dabei fatal, beurteilte er: „Selbst Menschen, die es finanziell nicht nötig haben, würden diese Summe dann bekommen. Das ist gesellschaftspolitisch nicht gut.“

„Wer arbeitet, muss ordentlich entlohnt werden“ – Renten-Experte

Vor allem ein seit Jahren diskutiertes bedingungsloses Grundeinkommen würde zu einer Demontage und Auflösung „unserer Sozialversicherungs- und Sicherungssysteme“ führen, warnte er.

Dem neuen AfD-Konzept nach sollten nur 25 Prozent der Altersrente auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden dürfen. „Ich weiß nicht, ob dieser Vorschlag ganz ernst gemeint ist, denn es führt in sehr vielen Fällen dazu, dass Grundsicherungsempfänger mehr Rente erhalten als Rentner ohne Anspruch auf Grundsicherung“, kommentierte Heyse. „Und das mit dem 'individuell in Rente gehen', ist ja heute auch schon so“, ergänzte er.

„Wer arbeiten geht , muss auch ein ordentliches Entgelt erhalten – und keine Almosen“, stellte der Pensionär klar. Dies alles täusche jedoch ebensowenig darüber hinweg, dass „der Hartz-IV-Regelsatz immer noch zu niedrig ist“, kritisierte Heyse.

Er sehe darin keine grundlegende Neuerung.

Dazu sagte der aus Sachsen stammende AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla laut dem „MDR“, man garantiere allen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet hätten, eine auskömmliche Rente.

„Das Papier, in dem die Rente den Kern bildet, war in seinen Grundzügen bereits im Frühjahr als Kompromiss zwischen dem wirtschaftsliberalen Teil und den Befürwortern des umlagefinanzierten Systems um Albrecht Glaser ausgearbeitet worden, dem Vorsitzenden der AfD-Bundesprogrammkommission“, berichtete der „Spiegel“ zum AfD-Parteitag. Die Partei wolle demnach einen flexiblen Renteneintritt umsetzen.

Verzicht auf Diäten? – Rechenbeispiel Bundestagspolitiker

Außerdem sollen auch Politiker künftig in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Diese Pläne der AfD schätzte der Pensionär anhand eines Rechenbeispiels so ein:

„Ein Bundestagsabgeordneter hat gegenwärtig – nach acht Jahren, also nach zwei Legislaturperioden – einen Rentenanspruch in Höhe von 2.000 Euro monatlich. Nach acht Jahren möglicher Einzahlung in die gesetzliche Rentenkasse, wie von der AfD gefordert, würden ihm nur etwa 550 Euro im Monat bringen.“ Dazu schob der Sprecher des „Seniorenaufstands“ ein: „Wenn man so große Dinge anbietet, sollte man auch wissen, worüber man redet.“

Vieles im neuen AfD-Rentenkonzept werde nur angedeutet und damit „lediglich in Erwägung gezogen“, bilanzierte der Renten-Experte abschließend. Außerdem sehe er Parallelen zur bayerischen CSU.

„Viele Punkte der AfD sind identisch mit Positionen der CSU und der FDP in diesem Bereich.“

Aber diese Parteien würden bei Rente und Soziales „nicht zielführend“ agieren und in dieser Hinsicht kaum gut aufgestellt sein, monierte er.

„Finanzierbar wäre es ...“

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Bundestagspartei Die Linke in einer Stellungnahme die neuen Renten-Pläne der AfD kritisiert. Sputniknews hatte darüber berichtet.

Obwohl der Sprecher vom „Seniorenaufstand“ den meisten dieser Kritikpunkte zustimmen könne, widersprach er einer Darstellung: Denn generell „finanzierbar“ wäre auch das neue Rentenkonzept der Alternative für Deutschland, was die Linke allerdings verneint.

„Wenn man politisch möchte, sind gründliche Reformen machbar – Österreich und Frankreich haben das vorgemacht“, sagte Heyse zum Schluss.