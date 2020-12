Bund und Länder wollen sich für baldigen Start von Corona-Impfungen wappnen

Erste Impfstoff-Zulassungen in der EU könnten bereits Ende Dezember kommen, sagte Merkel am Mittwochabend, nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Deswegen sei es wichtig, dass die Vorbereitungen darauf dann weit gediehen seien, so die Bundeskanzlerin weiter.

Daneben stehe eine „Feinabstimmung“ bei den Festlegungen zur Reihenfolge der Impfungen durch die Ständige Impfkommission aus. Auf dieser Grundlage werde das Bundesgesundheitsministerium dann noch eine Verordnung erlassen, erläuterte Merkel.

