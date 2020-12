„Von Sahel über das Mittelmeer bis in den Osten“: Maas stimmt Deutsche auf Kooperation mit USA ein

Außenminister Heiko Maas freut sich auf die „Rückkehr der USA auf die internationale Bühne“ mit Blick auf die Präsidentschaft von Joe Biden. Die Europäer seien bereit, so Maas, ihren Teil dazu beizutragen, im Bündnis mit den USA „ein Garant für Frieden, Demokratie und Menschenrechte“ zu sein. Aber was bedeutet das?

In erster Linie wohl internationale Verantwortung und Kooperation, zu der die neue US-Regierung aus Maas’ Sicht stehen wird. „Darauf haben wir lange gewartet“, sagte der SPD-Politiker in einem neuen „Spiegel“-Interview. Eine neue strategische Zusammenarbeit Europas mit den USA, und zwar eine engere, soll kommen, und wie?

„Wir dürfen nicht noch einmal ein Vakuum lassen, wie etwa in Libyen oder Syrien, das dann von anderen gefüllt wird, von Russland oder der Türkei. Autokratischen Akteuren dürfen wir keine Räume mehr für ihre Spielchen bieten“, so der 54-Jährige.

Im Bündnis mit den USA wollen „wir Europäer“ laut Maas ein Garant für Frieden, Demokratie und Menschenrechte sein. Das heißt, den europäischen Pfeiler in der Nato weiter stärken und „sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen – vom Sahel über das Mittelmeer bis in den Nahen und Mittleren Osten“, aus „ureigenen Sicherheitsinteressen und für eine balancierte Partnerschaft mit den USA“. Da die USA nicht in die Rolle des Weltpolizisten zurückkehren werden, müssten „wir“ auch „unsere regionalpolitischen Interessen gemeinsam mit den USA klar definieren“: den gemeinsamen Auftritt gegenüber China, dem Iran, in Afghanistan und im Irak. Auf die Frage zu der europäischen Souveränität, auf die etwa Frankreichs Präsident pocht, die deutsche Verteidigungsministerin aber nur auf die USA angewiesen sieht, meinte Maas, diese Souveränität sei kein Gegensatz zum funktionierenden transatlantischen Verhältnis, sondern eine Voraussetzung dafür. Die Nato müsste generell als politische Organisation gestärkt werden.

Ferner zeigte sich Maas stolz darauf, dass die SPD im Bundestag regelmäßig Bundeswehrmandate beschlieTenßt oder verlängert - es sei ein Bekenntnis seiner Partei zu ihrer internationalen Verantwortung. Im Moment sind es zehn auf der ganzen Welt, darunter in Afghanistan. Jedoch wünschte sich Maas neben dem militärischen Engagement auch ein ziviles.

Dem Punkt zu der Notwendigkeit der US-Atomwaffen in Deutschland wich der Außenminister dabei aus. Auf die Frage zu dem Mordanschlag auf den iranischen Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh bekräftigte Maas seinen früheren Aufruf, bei dem Thema „besonnen“ zu bleiben, indem er für den Anschlag wohl Verständnis zeigte: Zwar sei solch ein Anschlag kein legitimes Mittel, aber „abstrakt mag es Situationen geben, in denen es vom Völkerrecht gedeckt sein kann, Personen an der Ausführung einer Aktion zu hindern, um konkret bevorstehende Straftaten wie Anschläge abzuwenden“. Berlin hat den Anschlag bisher nicht verurteilt. Teheran machte dabei Israel mitverantwortlich für die Tat.

Mehr Verantwortung übernehmen?

Mit der wiederholten Botschaft zu „mehr Verantwortung“ in der Welt stößt der deutsche Chefdiplomat zu einer sich wohl längst angedeuteten Tendenz in der deutschen Außenpolitik. Noch war die Auszählung der Stimmen in den USA nicht zu Ende, bekannte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber Biden zu der „unersetzlichen deutsch-amerikanischen Freundschaft“, für die man „mehr eigene Verantwortung übernehmen“ müsste. Anspruchsvolle außenpolitische Strategien von der EU über den Nahen Osten und Afrika bis zum Indopazifik kommuniziert auch Verteidigungsamtschefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Am Rande geben Transatlantiker wie Norbert Röttgen (CDU) interventionistische Töne an. Auch die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, spricht sich mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen öfter für Kriegseinsätze der Bundeswehr notfalls auch ohne ein völkerrechtliches Mandat aus. Ihre Befürchtungen zu der Entwicklung haben bereits auch die Sputnik-Leser in einer Facebook- Befragung zum Ausdruck gebracht. Viele davon sehen in derartigen Ansprüchen der Politiker keine Abgrenzung von eventuellen militärischen Einsätzen rund um den Globus. „Kümmert euch erstmal um das eigene Land, da habt ihr genug zu tun. Die Bundeswehr gehört nach Hause“, schrieb etwa der Nutzer Haribert Eppler. Tatsächlich zeigen mehrere Umfragen, wie etwa eine Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 2019, dass die BundesbürgerInnen als anti-militaristisch, anti-atlantizistisch und multilateralistisch zu charakterisieren seien und nicht an militärische Gewalt als effektives oder moralisch angemessenes Mittel der Außenpolitik glauben.

lk/mt