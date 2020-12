Und alles wegen der Rundfunkgebühr – Ministerpräsident Haseloff feuert Innenminister Stahlknecht

Im Zusammenhang mit einem erbitterten Streit in der schwarz-rot-grünen Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt, hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) seinen Innenminister und Parteifreund gefeuert. Holger Stahlknecht hatte eigenmächtig über eine CDU-Minderheitsregierung fabuliert. Hintergrund ist ein Streit über die Rundfunkgebühren.

Selbst wenn sich Holger Stahlknecht unbeabsichtigt schlicht vergaloppiert haben sollte, was angesichts des Stressfaktors, der gegenwärtig in der Magdeburger Regierungskoalition herrscht, nach tagelangen aufreibenden Sitzungen und immer neuen Sondierungsgesprächen, nicht grundsätzlich unwahrscheinlich sein könnte, dennoch blieb Ministerpräsident Reiner Haseloff gar keine andere Wahl, als seinen Minister sofort an die frische Luft zu setzen. Die Autorität als Regierungschef stand auf dem Spiel.

Hintergrund ist der Streit innerhalb der Regierungskoalition um den neuen Rundfunkstaatsvertrag mit dem eine Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent verbunden ist. Diese lehnt die CDU im Magdeburger Landtag rundweg ab und verweist dazu auf ein Versprechen im Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen von 2016, das sie nicht zu brechen gedenke. Dort heißt es auf Seite 136 unmissverständlich:

„Bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halten wir am Ziel der Beitragsstabilität fest.“

Ob auch andere Motive hinter der unerbittlichen Haltung stehen, kann nur vermutet, aber nicht belegt werden. Jedenfalls hat die Staatskanzlei in Magdeburg im Reigen der Bundesländer die Federführung in allen Fragen von Rundfunk und Telemedien, und damit letztlich auch zu allen grundsätzlichen Fragen des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Aus Magdeburg kamen in diesem Zusammenhang schon seit längerem Wortmeldungen, die in den Chefetagen von ARD und ZDF Alarmstimmung auslösten.

Nun droht wegen des Streits mit den beiden Koalitionspartnern, die Regierung in Magdeburg zu scheitern. Genau das wollte und will Ministerpräsident Haseloff eigentlich verhindern, musste dazu aber an mehreren Stellen kämpfen. Denn die anderen 15 Bundesländer weigern sich ähnlich rigoros wie die sachsen-anhaltische CDU, den Rundfunkstaatsvertrag noch einmal neu zu verhandeln. Und die kleineren Koalitionspartner versuchen Haseloff mit der Drohkulisse einzuschüchtern, im Zweifel würden die CDU zusammen mit der AfD gegen den Rundfunkstaatsvertrag stimmen. Die eigentlich übliche Enthaltung im Bundesrat, wenn sich eine Koalitionsregierung auf Landesebene nicht einigen kann, kommt aber für SPD und Grüne nicht in Frage.

In dieser beinahe aussichtslosen Situation hatte Holger Stahlknecht, der zugleich auch Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt ist, in den zurückliegenden Tagen versucht, eine Kompromisslösung zu finden, hatte dabei aber auch immer deutlich zu verstehen gegeben, dass er Loyalität nicht nur gegenüber seinem Regierungschef, sondern auch gegenüber seiner Partei und damit der Fraktion seiner Partei im Magdeburger Landtag empfindet.

Als er jetzt in aller Öffentlichkeit, ohne vorherige Absprache mit dem Ministerpräsidenten, über die Möglichkeit einer von der CDU geführten Minderheitsregierung redete, konnte das niemand, der einigermaßen politische Sachzwänge und Spielregeln kennt, anders verstehen als eine direkte Kampfansage an Reiner Haseloff. Der ließ sich auch nicht zweimal bitten und warf den Fehdehandschuh umgehend wieder zurück ins Gesicht seines nun ehemaligen Innenministers.

Nur das eigentliche Problem ist damit noch nicht gelöst.