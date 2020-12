Spahn befürchtet Konflikte bei Verteilung des Corona-Impfstoffs

Angesichts des Beginns der Massenimpfung gegen Coronavirus in Deutschland hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seine Besorgnis wegen möglicher Verteilungskonflikte geäußert.

Wie Spahn am Samstag bei einer Online-Diskussion betonte, werde die Menge an Impfstoffen zu Beginn der Massenimpfung nur begrenzt sein. Laut Spahn würden im Januar nur drei Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Darum rechne man jetzt mit einer „sehr harten Priorisierung“ sowie emotionalen Diskussionen, so der Gesundheitsminister.

Allerdings werde die Zeit der Impfstoffknappheit laut Spahn nicht ewig dauern. Zudem glaubt er, dass es gelingen werde, die Pandemie im Herbst 2021 unter Kontrolle zu bringen.

„Wir reden hier nicht über Jahre, sondern wir reden hier über Monate, in denen wir eine absolute Priorisierung brauchen“, sagte der Bundesgesundheitsminister.

Gemäß den Plänen der Bundesregierung stehen solche Bevölkerungsgruppen wie Ältere, Menschen mit chronischen Krankheiten sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen im Mittelpunkt und sollen als erste gegen Coronavirus geimpft werden. Dabei sei das Alter das „Hauptkriterium“, betonte Spahn. Menschen mit Vorerkrankungen würden aber eine Bescheinigung vom Facharzt brauchen, um geimpft zu werden.

Erwartungen an Impfungen

Am Mittwoch hatte die Bundeskanzlerin Angela Merkel jedoch davor gewarnt, anfangs zu hohe Erwartungen an Impfungen zu haben. Im ersten Quartal von 2021 werde man laut Merkel wahrscheinlich rund sieben Millionen Impfdosen bekommen, wobei zwei Impfungen in einem bestimmten zeitlichen Abstand dabei nötig seien.

„Im zweiten Quartal wird sich die Sache nach menschlichem Ermessen sehr viel besser dann schon darstellen.”, betonte sie.

Im dritten Quartal stehe wahrscheinlich sehr viel Impfstoff zur Verfügung.

In der EU sind Zulassungen für zwei Impfstoffe beantragt worden: für einen des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer sowie für ein Produkt des US-Konzerns Moderna. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer erhielt bereits eine Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde, wie am Mittwoch bekannt wurde.

