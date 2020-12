Dutzende Polizisten gehen in Heidelberg gegen rund 200 Teilnehmer eines „Glühweinspaziergangs“ vor

Wegen „Glühwein-Happenings“ hat die Polizei in Heidelberg am späten Samstagnachmittag eigenen Angaben zufolge alle verfügbaren Kräfte einsetzen müssen.

Vier Gaststätten führten laut der Mitteilung einen „Glühweinspaziergang“ durch. Bis zu 200 Personen im Ortskern von Rohrbach konsumierten ihre in den Gaststätten erworbenen Getränke und Speisen auf der Straße.

Geldstrafen gegen Glühweintrinkende

Statt eines Spaziergangs standen die Glühweintrinkenden aber dicht gedrängt und in fast allen Fällen sollen sie weder Abstand gehalten noch einen Mund-Nase-Schutz getragen haben, so die Ordnungshüter.

Insgesamt elf Streifen mit 22 Beamten sowie die aus der Innenstadt herbeigerufenen Kommunikationsteams waren notwendig, um die Gruppe aufzulösen. Von rund 70 Menschen wurden der Polizei zufolge die Personalien aufgenommen und Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet. Gegen die Betreiber der Gaststätten, die im Vorfeld den „Glühweinspaziergang“ nach Polizeiangaben offensiv beworben hatten, wird ermittelt.

Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg war laut der Mitteilung auch vor Ort und beendete den Verkauf gegen 18 Uhr. Ein für Sonntag in Rohrbach geplanter erneuter „Glühweinspaziergang“ soll streng kontrolliert werden.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 66,7 Millionen weltweit. Bislang sind 1,5 Millionen Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge bisher insgesamt 1.171.322 Corona-Infizierte bis Sonntagmitternacht registriert – ein Anstieg um 17.767 im Vergleich zum Vortag.

Insgesamt starben laut dem Institut 18.772 Patienten an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung, was ein Plus von 255 Todesfällen gegenüber Samstag bedeutet.

mo/mt