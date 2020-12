„Status Quo bis Januar fortführen“: Offenbar keine Corona-Lockerungen über Weihnachten in Thüringen

Der thüringische Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff hat sich am Sonntag auf Twitter über Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geäußert, die im Bundesland über Weihnachten gelten sollen.

Laut dem Linken-Politiker wird es möglicherweise keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen über die Feiertage geben. Grund dafür seien die zunehmenden Infektionsfälle.

„Es ist richtig, dass das Kabinett auf Vorschlag von Bodo Ramelow und Heike Werner am Dienstag diskutiert, angesichts der insbesondere an den Grenzen zu Sachsen und Bayern sehr hohen Infektionszahlen, den Status Quo bis Januar ohne Lockerungen fortzuführen“, schrieb Hoff.

Es ist richtig, dass das Kabinett @thueringende auf Vorschlag von @bodoramelow & @HeikeWernerTH am Dienstag diskutiert, angesichts der insbesondere an den Grenzen zu @SachsenDe und #bayern sehr hohen Infektionszahlen, den #StatusQuo bis Januar ohne Lockerungen fortzuführen. https://t.co/v1RfGw3xUe — Benjamin-Immanuel Hoff 🇪🇺 🚩✡️ (@BenjaminHoff) December 6, 2020

Ramelow lehnt Lockerungen ab

Zuvor hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gegenüber der „Thüringischen Landeszeitung“ mitgeteilt, dass das Bundesland angesichts der steigenden Covid-19-Infektionen keine zunächst auch vom Bund in Aussicht gestellten Lockerungen der bisherigen Corona-Verordnung vorhabe.

„Es wird keine Entlastungen für Weihnachten und Silvester geben“, zitiert das Blatt den Regierungschef.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 66,8 Millionen weltweit. Bislang sind 1,5 Millionen Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge bisher insgesamt 1.171.322 Corona-Infizierte bis Sonntagmitternacht registriert – ein Anstieg um 17.767 im Vergleich zum Vortag.

Insgesamt starben laut dem Institut 18.772 Patienten an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung, was ein Plus von 255 Todesfällen gegenüber Samstag bedeutet.

