Weihnachtsgeschäft auch zum zweiten Advent schwach - Handelsverband

„Die Lage ist nach wie vor insbesondere in den Innenstädten dramatisch“, sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag.

Laut Genth könnte das in normalen Jahren so umsatzstarke Weihnachtsgeschäft im Jahr 2020 für bis zu 50.000 Einzelhändler in die Insolvenz führen. Einer bundesweiten HDE-Umfrage zufolge habe rund ein Drittel der Einzelhändler aufgrund der Corona-Einschränkungen Existenznöte angegeben. An der Umfrage hätten laut HDE 500 Unternehmen teilgenommen.

Im Großen und Ganzen sei die zweite Adventswoche nach Ansicht des Verbands etwas besser als die erste verlaufen.

„Vor allem Händler aus weihnachtsaffinen Branchen wie Spielwaren, Einrichtung, Accessoires, aber auch Unterhaltungselektronik und Lebensmittel berichten von ansteigenden Besucherzahlen“, heißt es in der Mitteilung.

Allerdings bleibe der Kundenschwund im Vergleich zum Jahr 2019 spürbar für die Einzelhändler. So lägen die Umsätze in der Bekleidungsbranche um etwa ein Drittel unter dem vorjährigen Niveau.

Teil-Lockdown in Deutschland bis zum 10. Januar

Am Mittwoch hatten die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen beschlossen, dass der wegen der Corona-Pandemie verhängte Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen bis zum 10. Januar 2021 verlängert werde.

„Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden”, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach den Beratungen.

Der Teil-Lockdown war in Deutschland Anfang November wegen steigender Corona-Infektionszahlen verhängt worden.

