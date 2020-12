Bundesregierung sieht Verschärfungen von Corona-Einschränkungen als notwendig

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert hat am Montag in Berlin die hohen Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus kommentiert.

Die Zahlen gehen laut dem Sprecher „nicht wie erhofft stetig runter“. Seit ein paar Tagen stiegen sie sogar an.

„Das ist weit entfernt von der erhofften Trendwende. Das füllt die Intensivstationen in einem Maße, das wir nicht lange hinnehmen können“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Seibert.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Daher seien Verschärfungen mit Ausgangsbeschränkungen wie in Bayern auch richtig und notwendig. Kanzlerin Angela Merkel stehe in ständigem Austausch mit den Bundesländern. Eine Bund-Länder-Beratung auf Chefebene könnte „jederzeit“ stattfinden.

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 67,1 Millionen weltweit. Bislang sind 1,5 Millionen Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge bisher insgesamt 1.183.654 Corona-Infizierte bis Montagmitternacht registriert – ein Anstieg um 12.332 im Vergleich zum Vortag.

Insgesamt starben laut dem Institut 18.919 Patienten an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung, was ein Plus von 147 Todesfällen gegenüber Sonntag bedeutet.

Politiker von Bund und Ländern fordern härtere Beschränkungen für Hotspots mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen. Das bayerische Kabinett hatte bereits am Sonntag neue Maßnahmen beschlossen.

