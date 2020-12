Aus Sputnik Deutschland wird SNA News – Neuer Name und neue Webseite

Am 8. Dezember wird der Name in SNA News geändert und die entsprechende Internet-Plattform wechselt von de.sputniknews.com zum neuen Nachrichten- und Multimedia-Portal snanews.de.

SNA ist ein modernes Massenmedium mit einem breiten Spektrum von Nutzern: Die Webseite wird über die aktuellsten Nachrichten und Ereignisse nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz informieren. Das Rebranding wird außerdem den Internetauftritt mit der Radiosendung in den deutschsprachigen Ländern vereinen, die schon seit mehreren Jahren unter der Marke SNA läuft.

Die erneuerte Nachrichtenseite wird für die Nutzer nicht nur komfortabler, sondern auch zeitgemäßer: Die Leser erhalten dort Zugriff auf die aktuellsten Nachrichtenformate, von Live-Übertagungen von Orten des Geschehens, bis hin zu Podcasts und Vlogs.

SNA ist Teil der aus Steuermitteln der Russischen Föderation finanzierten internationalen Mediengruppe „Rossiya Segodnya“, die eine breite Palette von Informations- und Medienseiten sowie Radiosendungen und News-Feeds umfasst, die unter anderem auf Russisch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, in arabischen Sprachen und auf Farsi berichten.