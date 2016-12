"Lkw-Attacke in Berlin: ARD und ZDF „glänzen durch Abwesenheit“

Am Montagabend raste gegen 20 Uhr ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitschneidplatz – mindestens zwölf Menschen sind dabei ums Leben gekommen. ARD und ZDF reagierten für viele Internet-Nutzer jedoch viel zu spät. Auf Twitter brachten viele User ihren Unmut zum Ausdruck und kritisierten die Öffentlich-Rechtlichen scharf.

Menschen sterben in Berlin bei einem mutmaßl. Terroranschlag und auf ARD & ZDF laufen Kai Pflaume und ein dusseliger TV-Film. Prioritäten. — Varg I Veum (@Varg_I_Veum) 19. Dezember 2016

Polizei #Berlin geht von Anschlag aus und @ard und @zdf senden weiter als wär nix passiert. Ein Armutszeugnis!! — Marc (@Hessenadler82) 19. Dezember 2016

Ich schreib auch das ungern, aber RTL berichtet klar besser ü. den #Anschlag in Berlin als ARD & ZDF (jetzt wieder mit seiner Krimiflut) — Christian Bartels (@ChrBartels) 19. Dezember 2016

@ARDaktuell @DasErste Schon peinlich, dass die zwangsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen nicht aktuell berichten — Michael (@busch771) 19. Dezember 2016

ARD und ZDF reagierten sehr spät auf Berlin https://t.co/pkqAQ4boNe — Herbert Fuest (@Herby151) 20. Dezember 2016

​ARD sendet lieber Kai Pflaume, bei ZDF läuft Spielfilm

Erst etwa eine Stunde nach der Attacke selbst unterbrach das Erste die Show von Kai Pflaume „Wer weiß denn sowas XXL – das unvorstellbare Wissensquiz“ durch eine „Tagesthemen“-Sondersendung. Danach blendete die ARD einen Ticker unter der laufenden Quiz-Show ein und verwies auf Online-Ausgabe und App.

In der Sondersendung betonte Moderator Ingo Zamperoni, dass man keine Spekulationen und Gerüchte schüren wolle, weswegen dann Archiv-Beiträge über Terroranschläge aus der Vergangenheit gesendet wurden.

​Auf dem Zweiten lief hingegen der erste Teil des TV-Zweiteilers „Gotthard“ – und zwar in voller Länge. Erst um 21:45 Uhr berichtete das „Heute Journal“ über den Vorfall in Berlin.

Was muss nach Ansicht des @ZDF eigentlich passieren, damit das Programm würdig ist, unterbrochen zu werden? #Anschlag #Berlin — Medienblick Milewski (@medienmil) 19. Dezember 2016

​US-Bürger schneller informiert

Schon etwa eine Stunde vor der ARD und über eine Stunde vor dem ZDF startete aber der US-Sender CNN seine Live-Berichterstattung über den mutmaßlichen Anschlag. Bereits kurz nach dem Vorfall gegen 20 Uhr meldete sich auf dem Sender eine britische Augenzeugin zu Wort. Zunächst brachte CNN eine Schnell-Analyse durch Berliner Journalisten, danach übernahm der deutsche CNN-Korrespondent vor Ort die Berichterstattung.

Ich bin sehr froh, dass es alternative Quellen zum öffentlich rechtlichen Rundfunk gibt heute abend. @CNN z.B. — Wolf Lotter (@wolflotter) 19. Dezember 2016

​Die ARD reagierte bereits auf den Vorwurf eines Twitter-Users: Als Nachrichtensender habe CNN sehr gute Arbeit geleistet, ARD hingegen als Vollprogramm ebenso.

.@MEEDIA CNN hat als Nachrichtensender sehr gute Arbeit gemacht, wir als Vollprogramm. — ARD (@ARD_Presse) 20. Dezember 2016

​„Focus Online“ schreibt dazu: „Zwar ist es immer eine schwierige Entscheidung für einen TV-Sender, ab wann genügend Informationen vorhanden sind, um das laufende Programm mit einer Sondersendung zu unterbrechen. (…) Doch dass amerikanische Zuschauer schon eine Live-Schalte aus Berlin zu sehen bekommen, während dem Publikum von ARD und ZDF noch das Pilawa-Quiz und ein Film über den ‚Gotthard‘-Tunnel geboten wird, sollte schon zu denken geben.“

​Bereits in der Vergangenheit war den öffentlich-rechtlichen Sendern vorgeworfen worden, bei ihrer Berichterstattung hinterherzuhinken. So habe beispielsweise die ARD im Juli beim Putschversuch in der Türkei noch den „Tatort“ gesendet anstelle von aktuellen Informationen zu den dramatischen Ereignissen vor Ort.