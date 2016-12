Tupolew-Katastrophe: Putin lässt Regierungskommission bilden

„Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete Dmitri Medwedew an, eine Regierungskomission bezüglich der Ermittlungen der verunglückten TU-154 Maschine in Sotschi zu bilden und diese zu leiten“, heißt es in der Mitteilung.

© Sputnik/ Nina Sotina Tupolew-Katastrophe: Offenbar keine Überlebenden

Die Maschine vom Typ Tupolew-154 des russischen Verteidigungsministeriums war am Sonntagmorgen sieben Minuten nach dem Start in Sotschi aus bisher ungeklärter Ursache ins Schwarze Meer gestürzt. An Bord des Flugzeuges waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, größtenteils Musiker aus dem weltberühmten Alexander-Ensemble (auch bekannt als Chor der Roten Armee) sowie Journalisten.

Das Flugzeug war nach Syrien unterwegs. Seine Wrackteile wurden rund fünf Kilometer vor der Küste in 50 bis 70 Metern Tiefe entdeckt.