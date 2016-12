Wer war George Michael?

© AP Photo/ Francois Mori Wie George Michael einst heimlich im Obdachlosenheim schaffte

Mit Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Faith” und „I Want Your Sex” lief George Michael im Radio rauf und runter. Als Sänger bestimmte er vor allem die Musik der 1980er und 1990er Jahre mit. Doch was viele nicht wissen: Jahrelang war der Künstler wohltätig und sozial engagiert.

Die Stiftung „Terrence Higgings Trust“ in Großbritannien für Aidskranke soll sogar „persönliche Unterstützung“ von Michael erhalten haben. Er spendete nicht einfach nur den Verkaufserlös seiner Single mit Elton John „Don’t Let the Sun Go Down On Me“, sondern half auch den Mitarbeitern der Stiftung selbst.

„George dachte oft an uns, indem er dankenswerterweise seine Erfahrungen und Geschenke spendete, die uns wichtige Finanzmittel gebracht und uns somit geholfen haben, Menschen mit HIV zu unterstützen“, sagte ein Mitarbeiter der Stiftung gegenüber der britischen Zeitung „The Telegraph“.

Der Regisseur Richard Osman twitterte: „Eine Frau in ‚Deal or No Deal‘ sagte uns, sie bräuchte 15.000 Pfund für eine IVF-Behandlung (künstliche Befruchtung – Anm. d. Red.). George Michael rief sie am nächsten Tag heimlich an und gab ihr die 15.000.“

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) 26. Dezember 2016

​Die Journalistin Sali Hughes erinnerte sich daran, dass die Pop-Ikone einmal einer Kellnerin 5.000 Pfund Trinkgeld gab, da diese als Krankenpflegeschülerin hohe Schulden gehabt habe.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) 26. Dezember 2016

​„George Michael arbeitete anonym in einem Obdachlosenheim, in dem ich ehrenamtlich tätig war. Ich habe das nie irgendwem erzählt, er hat mich darum gebeten. Das ist, wer er war“, schrieb die Schauspielerin Emilyne Mondo.

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) 26. Dezember 2016

​Einem weiteren Twitter-User zufolge spendete Michael jährlich 100.000 Pfund für Zahnpflege für Kinder in Afrika.

@EmilyneMondo Also donated a lot of cash to Children's dental care in Africa, in excess of £100,000 each summer — Gary Parker (@gp6970) 26. Dezember 2016

​Eine Mitarbeiterin eines Kinderhilfswerkes habe außerdem angemerkt, dass die Stiftung dank George Michael nach Jahren immer noch schuldenfrei sei.

A lady from a children's charity once told me they were only still afloat because of George Michael ❤ https://t.co/W0vs3QxN1E — Kate Waugh (@katewaugh) 26. Dezember 2016

​25.000 Pfund soll eine weitere Kellnerin von dem Kult-Sänger bekommen haben, als er sah, wie sie aufgrund ihrer Schulden weinte.

@richardosman he gave a stranger in a cafe £25k as she was crying over debt. Told the waitress to give her the cheque after he left. — VectorVictoria (@V3ct0rv1ct0r) 26. Dezember 2016

​George Michael starb am Sonntag im Alter von 53 Jahren in der südenglischen Grafschaft Oxfordshire. Laut seinem langjährigen Manager Michael Lippman ist er „friedlich eingeschlafen“.