Der TV-Sender TOLO News berichtet, ein Sprengsatz sei im Auto des afghanischen Abgeordneten Fakuri Behishti explodiert. Der Politiker soll verletzt, sein Leibwächter getötet worden sein.

Die Situation in Afghanistan hat sich in den letzten Monaten merklich verschlechtert. Die radikale Taliban, die zuvor bedeutende Territorien in den ländlichen Gegenden des Landes unter ihre Kontrolle bringen konnte, hat eine Offensive gegen die Großstädte gestartet. Zudem ist in Afghanistan der Einfluss der Terrormiliz Islamischer Staat (IS, auch Daesh) gewachsen.