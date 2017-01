„Frauke, du bist mein Visum, Baby“ - RebellComedy rappt gegen Angstmache

Seit Neujahr bewegt sich das Lied „Du bist mein Visum“ der Gruppe RebellComedy in den YouTubeCharts und hatte sich sogar einen Tag auf Platz Eins gehalten. In dem Lied folgen einer Frau namens Frauke Nordafrikaner auf Schritt und Tritt durch die Stadt und tanzen und singen sie an. In einem Interview mit Sputnik-Korrespondent Valentin Raskatov hat sich Comedian und Teil der Künstlergruppe Khalid Bounouar zum Song, zur Message und zum Kollektiv RebellComedy geäußert.

„Die Idee kam von einem Standup-Bit von Benaissa Lamroubal, den man auch im Video sieht, der die Parts auch rappt“, erzählt Khalid. „Und zwar erzählt er in diesem Bit, wie er mit seinen Cousins in Marokko telefoniert und die ihn um ein Visum bitten. Und irgendwann kommt es zu der Stelle, wo der Mann mit einer europäischen Frau telefoniert und sagt: „Bitte leg nicht auf, du bist mein Visum!“ Und so entstand dieses Lied.“

Das Lied ist aber nicht nur ein Spiel mit einem Klischee, es ist auch eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Spannung. „Das Ding ist ja, dass seit der Silvesternacht letzten Jahres besonders die Nordafrikaner oder – wie sie jetzt in den Medien genannt werden – die Nafris in ein sehr schlechtes Bild gerückt wurden. Vorher war das ein ganz anderes Bild und jetzt auf einmal sind das die Grapscher und alles – obwohl es vielleicht nur eine Handvoll Leute war oder was auch immer da passiert ist.“

© RebellComedy RebellComedy

„Und wir haben es überspitzt vor allem aus dem Grund, weil die, die uns oder die Nordafrikaner so sehen wollen, vor allem aus der rechten Fraktion kommen“, führt Khalid weiter aus. „Es geht ja auch darum, dass wir überall diese Angstmache haben und dass Leute sogar sagen: „Eine Armlänge Abstand“. Meine Wurzeln sind ja in Nordafrika und die Wurzeln von Benaissa auch und das ist genau das Bild, das man von uns haben möchte oder was man den Leuten versucht zu vermitteln und was besonders durch eine Frau wie Frauke dargestellt wird. Aber es ist ja gar nicht so. In Wirklichkeit sind wir ganz normale Comedians und wir tun unseren Job und wir machen nicht das, was von uns erwartet wird, wir entsprechen nicht den Klischees. Aber in diesem Video versuchen wir das dann aufzugreifen und haben das dann so überspitzt, dass man sieht: Okay, das machen die ja gar nicht! So übertrieben kann das ja gar nicht sein, wie man das in den Medien versucht, den Leuten beizubringen.“

Und die Reaktion in den Social Media? „Es gibt viele Leute, die dann Freunde haben in ihrer Liste, die Frauke heißen, die markieren die dann extra – aus Spaß natürlich. Und die verstehen alle Humor und ich denke auch, dass Leute aus der Politik das Ganze mit Humor nehmen werden und auch drüber lachen können.“

© Khalid Bounouar Der Comedian Khalid Bounouar

„Bei RebellComedy geht es in erster Linie darum, den Alltag mal zu vergessen und sich zurückzulehnen und zu lachen“, sagt Khalid abschließend. „Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass viele Leute es verlernt haben zu lachen. Viele beschweren sich nur gerne und sehen nur die schlechten Dinge im Leben. Und wir greifen auch die schlechten oder negativen Dinge im Leben auf und machen daraus Comedy. Unsere Mission ist einfach, das Lachen zu verbreiten und Comedy auf einem hohen Niveau, so wie wir es gerne haben möchten, den Leuten zu vermitteln. Und wir möchten natürlich auch ein Vorbild vor allem für die Jugend sein, da unser Publikum ja in der Regel zwischen 18 und 35 ist, was eine Zielgruppe oder eine Community ist, die vorher nicht so aufgefangen wurde.“