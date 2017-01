Moskau feiert Weihnachten bei Rekord-Frost

In der Gegend des Moskauer Ausstellungsgelände WDNH erreichten die Temperaturen in der Nacht auf Samstag minus 29,9 Grad Celsius. In der Moskauer Region zeigte das Thermometer sogar bis zu minus 33,4 Grad Celsius.

Trotz der niedrigen Temperaturen strömten viele Gläubige zur Heiligabend-Messe in die Kirchen.

Die niedrigste Temperatur in der Nacht auf Weihnachten wurde in Moskau zuletzt „vor 130 Jahren im Jahre 1881 gemessen, damals waren minus 35 Grad“, hieß es aus dem russischen Wetterzentrum „Fobos“.

Bald können sich die Moskauer aber wieder entspannen: Ab Sonntag soll es schon wieder milder werden. Bis zum kommenden Wochenende würden Temperaturen von "nur" um die minus fünf Grad erwartet.