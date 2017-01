Lasche Urteile: GDP fordert mehr Orientierung an Höchststrafe statt an Mindeststrafe

© AFP 2016/ Ronny Hartmann Deutschland: Immer mehr Verfahren gegen „Reichsbürger“ bei Polizei

In der griechischen Mythologie gibt es die Figur des Sisyphos. Es ist die Geschichte eines Mannes, der die Götter herausfordert und dabei scheitert. Zur Strafe muss Sisyphos jeden Tag einen Felsblock einen Berg hinauftragen. Am Abend rollt der Stein dann wieder hinunter und am nächsten Morgen muss der arme Sisyphos wieder von vorne beginnen, Tag für Tag. Nicht ganz so schlimm, aber doch so ähnlich fühlen sich viele Polizisten in Deutschland. Sie nehmen einen Straftäter fest, dieser wird der Justiz überstellt, ist jedoch wenig später wieder auf freiem Fuß und begeht das nächste Verbrechen. „Kollegen berichten das immer wieder. Da entsteht durchaus der Eindruck, dass da nicht viel passiert. Das führt im Umkehrschluss zu Frust unter den Kollegen, was man ja auch nachvollziehen kann“, erklärt Kirstein.

„Die Polizisten fragen sich, wie gehe ich damit um, wenn ich in einem Fall einen Haftgrund hätte, die Justiz aber aus irgendeinem Grund dazu kommt, dass dieser Haftgrund nicht besteht. Das können die Kollegen oft nicht nachvollziehen“, berichtet der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg. Bei den Straftätern gehe es um keine bestimmte Gruppe, sondern um Straftäter allgemein. „Das passiert bei Hooligans, Nordafrikanern oder im Zusammenhang mit Fußballspielen. Die Gründe, warum viele Straftäter glimpflich davon kommen oder gar nicht belangt werden, seien einfach: „Es ist das gleiche Problem wie bei der Polizei. Staatsanwaltschaften und Justiz sind einfach völlig unterbesetzt, um die Fälle sachgerecht abzuarbeiten.“ Dadurch würden mutmaßlich „kleinere“ Delikte großzügiger gehandhabt, als wenn die Behörden mehr Personal hätten.

Die zweite Seite sei, dass man die bestehenden Gesetze voll anwenden sollte, was aber selten passiere. „Es gibt ja nicht immer nur die Mindeststrafe, sondern auch die Höchststrafe. Wir haben oft den Eindruck, dass Gerichte sich eher an der Mindeststrafe orientieren“, klagt Kirstein. Man könne ja auch einmal in die andere Richtung Urteile sprechen, fordert der Gewerkschaftschef. Beispiele aus Bayern hätten durchaus abschreckende Wirkung gezeigt. Dort sagten sich Spitzbuben: „Oh, da gehen wir jetzt nicht hin, da wird man stärker bestraft.“

