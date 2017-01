Noten auf Pump: Chinesisches College vergibt Punkte-Dispo als Lernansporn

Ist es in einer Prüfung mal schlecht gelaufen, können die Studenten des chinesischen Colleges sich in einer eigens eingerichteten Punktebank zusätzliche Credit Points holen, um die mangelhafte Leistung auszugleichen. 13 Studenten haben den Bildungskredit der etwas anderen Art bislang in Anspruch genommen.

Eine Möglichkeit, sich auf die faule Haut zu legen, bietet das Noten-Darlehen aber nicht: Es muss durch bessere Noten oder Teilnahme an zusätzlichen Veranstaltungen später „abbezahlt“ werden – durch öffentliche Vorträge zum Beispiel oder die Mitarbeit an Laborexperimenten.

Wie es im echten Leben oft gefordert wird, müssen die Studenten einen Bürgen benennen, der den Kredit bei „Zahlungsausfall“ übernehmen muss. Außerdem bekommt jeder Student ein Ranking seiner Kreditwürdigkeit.

Die Studierenden nehmen das neue System unterschiedlich auf. Für die einen ist es eine Möglichkeit, frühere Fehler auszugleichen und die eigenen Talente einzubringen. Andere fürchten, Prüfungen würden durch das neue Notensystem einen Ansehensverlust erleiden.

Der College-Direktor hat laut dem Portal geäußert, dass es besser sei, Gesamtnoten zu vergeben, statt den Studenten durch Semesterprüfungen die Zukunft zu verbauen. Der Bildungs-Dispo sei ein neuer Weg, die Effektivität des Lernens zu fördern.