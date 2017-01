Neue „Reisekrankheit“ entdeckt: Wer viel reist, lügt mehr

Wie aus der Studie mit dem Titel "The dark side of going abroad: How broad foreign experiences increase immoral behavior" hervorgeht, sind die Weltenbummler „moralisch flexibler“ und neigen auch mehr zum Lügen.

Für seine Forschung führten Sozialpsychologen dem Magazin Viсе zufolge eine Reihe von Tests unter Studenten durch, die bald zu einem Auslandssemester aufbrechen wollten. Die Tests fanden sowohl vor als auch nach der Reise statt.

Während der Studie mussten die Teilnehmer unter anderem knifflige Aufgaben an einem Computer lösen und danach ehrlich sagen, wie viele ihnen gelungen seien.Was sie aber nicht wussten, ist, dass eine der Aufgaben überhaupt keine Antwort hatte und daher nicht lösbar war. Doch nach ihrer Zeit im Ausland gaben die Studenten wesentlich häufiger an, die Aufgabe gelöst zu haben, als vor der Reise.

In einer weiteren Studie mussten die Studenten ein Land beschreiben, das sie schon einmal besucht hatten. Eine andere Gruppe schrieb dagegen über ihr Heimatland oder einen Einkauf im Supermarkt. Danach gab es ein Würfelspiel. Wer einen Aufsatz über Spanien oder Kanada geschrieben hatte, schummelte auch häufiger als diejenigen, die über ihre Heimat und Supermärkte schrieben. Und je mehr Länder die Person besucht hatte, desto größer war die Tendenz zum Lügen.