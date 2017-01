In der Studie wurde explizit gefragt, ob Deutschland den USA die Planung, Überwachung und Ausführung von Drohnenangriffen von deutschem Boden aus grundsätzlich erlauben soll. Die Hälfte der 2038 befragten Bürger hat mit „Nein“ geantwortet, 24 Prozent mit „Weiß nicht“ und 26 Prozent mit „Ja“.

Holger Geißler, der Forschungsleiter von YouGov, überrascht das Ergebnis nicht. Traditionell seien Deutsche sehr kritisch, wenn es darum gehe, dass sich Deutschland an Kriegen beteilige oder Einsätze von deutschem Boden aus gestartet würden.

Das Ergebnis passe auch mit dem zusammen, was YouGov bei Erhebungen der letzten Jahre herausgefunden habe.

„In den letzten Jahren haben wir diverse Umfragen gemacht zum Thema internationale Bundeswehreinsätze. Und die sind schon in gewisser Weise vergleichbar. Da geht es eben auch um die Frage der Beteiligung der Deutschen oder deutscher Streitkräfte an irgendwelchen Auslandseinsätzen und dazu passt das Ergebnis der jetzigen Umfrage zum Thema Drohnen in Ramstein sehr gut. Wenn immer vom Prinzip her es darum geht, dass Deutschland involviert sein soll, sind die Deutschen sehr zurückhaltend. Die deutsche Bevölkerung stellt sich in Umfragen mit einer klaren Antikriegshaltung dar, sehr friedliebend“, so Geißler im Sputnik-Interview mit Ilona Pfeffer.

Diese pazifistische Einstellung sei zum einen darin begründet, dass immer noch die Last des Zweiten Weltkrieges auf den Schultern der Deutschen laste. Hinzu komme eine große Unsicherheit, was unter Trump von Amerika zu erwarten sei.

Geißler geht davon aus, dass auch die Politik Bescheid weiß, wie es um den Bevölkerungswillen steht. Warum sie nicht entsprechend handelt, dazu hat Geißler seine eigenen Überlegungen:

„Man kann erst einmal davon ausgehen, dass die Bundesregierung insbesondere, aber auch Politiker insgesamt sehr klar verfolgen, welche Umfragen — nicht nur von uns, aber auch von anderen Markt- und Meinungsforschern — gemacht werden. Es gibt ja auch hier in der Bundesregierung explizit Mitarbeiter, die eigene Umfragen durchführen und die sehr genau checken und regelmäßig prüfen, welche Meinungen die deutschen Bürger hier haben. Die andere Frage ist immer nochmal: Wie transparent ist das alles? Was ist Thema, was ist nicht Thema? Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die Bevölkerung möchte und was sie auf der anderen Seite tut. An einigen Stellen ist es wahrscheinlich auch richtig, weil eine Regierung einfach auch andere Einblicke hat, sie sieht andere Dinge anders. An dieser Stelle muss man einfach sagen, dass wahrscheinlich auch vermieden wird, dass das ein großes Thema werden würde.“