Fashion Week einmal anders - mit Kriegsflüchtlingen in Lumpen

Auf den ersten Blick könnten die jungen Menschen im „Destroyed Look“, die auf den Plakaten von „Epic Escape“ posieren, der Imagination eines Fashion Labels entsprungen sein – zur Saison der Berliner Fashion Week nichts Ungewöhnliches. Doch schaut man genauer hin und liest die Begleittexte, entdeckt man, dass es sich bei den vermeintlichen Models um syrische Flüchtlinge mit realen Leidensgeschichten handelt. 5 Angehörige im Syrienkrieg verloren, 62 Minuten Bombenangriff in der Uni überlebt, 4 Jahre Krieg in Syrien überlebt, 2 Terrorangriffe überlebt, 35 Minuten auf den Tod gewartet, 7 Stunden orientierungslos auf dem offenen Meer. Die Idee stammt von betterplace.org, Deutschlands größter Spendenplattform.

Elisabeth Kippenberg, Pressesprecherin von betterplace.org, erklärt das Konzept im Gespräch mit Sputnik-Korrespondentin Ilona Pfeffer:

“Wir haben das Fake-Modelabel Epic Escape gelauncht, um wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Flüchtlingskrise zu lenken. Dafür haben wir sechs syrische Flüchtlinge im Fashion-Look portraitiert und die Kampagne parallel zur Fashion Week gestartet. Wir haben mit Out-of-home-Motiven angefangen, haben zusätzlich eine Social Media Kampagne und relativ viel Guerilla vor Ort.“

Gefunden habe man die Models über andere Projekte der Plattform, die derzeit 20.000 unterschiedlichste Projekte aus 180 Ländern betreut, darunter 500 Projekte aus dem Flüchtlingsbereich.

„Die sechs Teilnehmer waren dem Thema gegenüber total aufgeschlossen und freuen sich, dass wir was unternehmen und finden es ganz toll, dass sie Teil der Kampagne werden konnten. Ihnen ist es ganz wichtig, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt und dass den Menschen geholfen wird, die betroffen sind.“

© Foto: menschlichkeit.de 35 Minuten auf den Tod gewartet

Die Geflüchteten würden als undefinierte Masse gesehen und es sei daher wichtig, ihren Schicksalen Gesichter zu geben und ihre individuellen Geschichten zu erzählen, so Kippenberg. Wenn man Erzählungen von Terroranschlägen und Bombenangriffen von Menschen höre, die mit ihren nicht einmal dreißig Jahren diese Schrecken am eigenen Leib erlebt haben, sei das sehr berührend.

„Niemand verlässt freiwillig sein Land und seine Kultur. Letzten Endes fliehen diese Menschen vor genau dem, wovor wir hier auch Angst haben.“

© Foto: menschlichkeit.de 4 Jahre Krieg in Syrien überlebt.

Die Plattform freue sich darüber, dass sie seit dem Start der Kampagne so viel Zuspruch bekommen und Spendengelder gesammelt habe. Auch prominente Unterstützer wie Schauspieler Benno Fürmann und Germany’s Next Topmodel Gewinnerin Sara Nuru seien inzwischen mit an Bord.

Das Projekt werde noch eine Weile weiter laufen, eine Deadline sei bisher nicht festgelegt worden.

„Die Spenden geben wir zu 100 Prozent an die Projekte weiter, nichts bleibt bei uns hängen. Ein konkretes Spendenziel haben wir nicht. Uns geht es darum, Aufklärungsarbeit zu leisten und Spenden einzusammeln.“