Schockierende Statistik veröffentlicht: Millionen Chinesen bald ohne Ehefrau?

Zurzeit leben in China 1,382 Milliarden Menschen. In dieser Zahl ist die Bevölkerung der chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau nicht enthalten. Im Jahr 2016 wurden im Land 17,86 Millionen Kinder geboren. Fast zehn Millionen Menschen sind gestorben.

Laut dem Amt hat die Überalterung in der Bevölkerung des Landes in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Etwa 17 Prozent der Bevölkerung seien Menschen über 60 Jahre. Gerade diese Tatsache zwang die Regierung dazu, die staatliche Familienpolitik zu revidieren.

Früher war es den chinesischen Familien nur erlaubt, ein Kind zu haben. Bis 2015 mussten die Familien für ein zweites Kind eine Strafe in Höhe von bis zu acht durchschnittlichen Jahreseinkommen zahlen. Nach den neuen Regeln dürfen Eltern auch ein zweites Kind zur Welt bringen. Das gilt aber nur für Familien, in denen der Mann oder die Frau selbst das einzige Kind ihrer Eltern waren.

In der Volksrepublik leben jetzt 708,15 Millionen Männer und 674,56 Millionen Frauen. Auf 100 Frauen entfallen also 105 Männer. Das ist eine Folge der alten Familienpolitik des Landes. Für Eltern war es wichtig, einen Jungen als Stammhalter zu haben. Die Experten sind besorgt darüber, dass entsprechend ihren Angaben zum Jahr 2020 mehr als vier Millionen chinesische Männer nicht in der Lage sein werden, eine Ehefrau zu finden.

Das andere Problem, das in der letzten Zeit in China zu beobachten ist und das sich im vergangenen Jahr nun weiter entwickelt hat, ist die Migration der Bevölkerung innerhalb des Landes. In den Städten wohnen 792,98 Millionen Menschen, auf dem Lande sind es 589,73 Millionen. Während des vergangenen Jahres hat die Zahl der Stadtbewohner um 21,82 Millionen zugenommen, auf dem Lande ist die Bevölkerungszahl dagegen um 13,72 Millionen zurückgegangen.

Ob durch diese Veränderungen nun die chinesische Landwirtschaft oder Industrie beeinträchtigt werden kann, darauf wird in dem Bericht des statistischen Amtes nicht eingegangen.