Die starken Erdbeben in Mittelitalien hatten am Mittwoch eine Lawine am Gran-Sasso-Gebirgsmassiv in der Region Abruzzen ausgelöst, die dort das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano komplett verschüttet und zum Teil zerstört hat.

In dem Hotel befanden sich zu dem Zeitpunkt des Unglücks 34 Menschen.

Am Donnerstag wurden vier Leichen geborgen.