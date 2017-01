NRW: Muslimische Schüler gegen Holocaust-Gedenk-Aktion

Von 550 Studierenden hätten 40 Prozent einen Migrationshintergrund, der größte Teil seien Muslime. Die Aktion, bei der Menschen weltweit Selfies mit einem Schild mit der Aufschrift „I Remember“ sowie „We Remember“ („Wir erinnern uns“) machen, sei auf Kritik und Ablehnung gestoßen.

„Wir provozieren aber auch absichtlich, weil es immer wieder Aktionen an der Schule gab, die einen antisemitischen Beigeschmack hatten“, zitiert das Blatt Florian Beer, Studienrat am Kolleg. Als das Thema in den Klassen besprochen worden sei, hätten einige muslimische Schüler eingeräumt, nicht an der Aktion teilnehmen zu wollen.

Ein Schüler habe gesagt, dass er an der Aktion gerne teilnehmen würde, das Foto aber nicht im Internet veröffentlicht werden dürfe. Er hätte nämlich Angst gehabt, erkannt zu werden, da er in einem Bezirk mit starker islamistischer Community lebe.

„Warum immer die Juden? Es gibt schließlich auch andere Probleme auf der Welt“, hätten andere gesagt. Davor hätte jemand „Fuck Israel, free Palestine“ an eine Tafel geschrieben.

In gewissen Millieus sei es eben gefordert, sich israelkritisch zu zeigen, erklärt Schulleiter Günter Jahn. Man müsse verstehen, dass die Schüler sich dem Druck der Gruppe nicht entziehen und damit angreifbar machen wollen. Dennoch hätten mehrere Schüler mit muslimischem Hintergrund an der Aktion teilgenommen.