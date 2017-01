© Sputnik/ Zwei Drittel der Deutschen fühlen sich ohne USA nicht sicher

Für 63 Prozent der befragten Deutschen ist der militärische Beistand der USA und der Nato weiter unverzichtbar. In Italien und Polen ist dieser Anteil sogar etwas höher: jeweils 65 Prozent. In Frankreich, Großbritannien und Spanien sind es 53, 54 bzw. 56 Prozent. In den USA gaben 48 Prozent der Befragten an, dass Europa in Sachen Verteidigung nicht ohne die Vereinigten Staaten und die Nato auskommen könnte.

Nur jeder fünfte Deutsche (22 Prozent) glaubt, dass die EU auch selbst dazu fähig sei, völlig die Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen. In Frankreich und Spanien sind es 30 bzw. 33 Prozent, in den USA 31 Prozent.

In Europa sprechen insbesondere ältere Menschen über 50 Jahre der EU die Fähigkeit zur Selbstverteidigung ab. In Deutschland etwa bekannten sich 70 Prozent der Befragten aus dieser Altersgruppe zu dieser Meinung.

Frankreichs ältestes Meinungsforschungsinstitut Ifop hat im Auftrag von Sputnik vom 22. bis 26. Oktober dieses Jahres in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Großbritannien und den USA insgesamt 7.043 Menschen über 18 Jahre gefragt, ob die Europäische Union sich selbst ohne die USA und die Nato vor äußeren Bedrohungen schützen könnte.

