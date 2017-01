Pariser Hochschule zeigt renommierten Putin-Kritikern kalte Schulter

Der US-amerikanische Journalist David Satter sollte die Veranstaltung moderieren. In Russland ist der US-Amerikaner seit 2013 eine Persona non grata. Nun ist der Kollege laut dem Portal auch an der Pariser Hochschule unerwünscht. Das Institut habe Satter ausrichten lassen, dass er dort nicht mehr gerngesehen sei, schreibt „BuzzFeed“.

Satter selbst macht die guten Beziehungen des Pariser Instituts zu drei Moskauer Universitäten für die Absage verantwortlich. Diese zu erhalten sei wichtiger, als das Treffen der Putin-Kritiker zu veranstalten.

Das Institut für Internationale Beziehungen in Paris betreibt Forschungs- und Austauschprogramme mit der Moskauer Staatlichen Universität, dem Moskauer Institut für Internationale Beziehungen und der Higher School of Economics.

Nur wenige Monate zuvor soll das Pariser Institut dem ehemaligen ukrainischen Premier Arseni Jazenjuk den Empfang verweigert haben, schreibt das Portal unter Berufung auf einen Insider. Schließlich stehe Jazenjuk in Moskau bekanntlich nicht gerade hoch im Kurs.