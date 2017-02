Lehren aus der Vergangenheit und Hitlergruß bei den Windsors

Prinz Charles hat davor gewarnt, die „Lehren aus der Vergangenheit“ zu vergessen. Die britische Zeitung „Daily Telegraph“ zitierte ihn in ihrer Onlineausgabe mit den Worten, derzeit scheine die Gefahr zuzunehmen, dass die „schrecklichen Lektionen des letzten Krieges“ in Vergessenheit geraten könnten.

Der Prince of Wales sagte dies als Patron der Wohltätigkeitsorganisation World Jewish Relief, die in den 1930er Jahren gegründet worden war, um denjenigen zu helfen, die damals aus Nazi-Deutschland nach Großbritannien flüchten wollten.

Mancher Rückblick in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist aber auch in der Lage, Diskussionen auszulösen, die dem britischen Königshaus Kummer bereiten. Im Jahr 2015 hatte eine Veröffentlichung der Boulevardzeitung „Sun“ beispielsweise für Eklat gesorgt: Sie publizierte einen alten Archivfilm aus dem Jahr 1933 oder 1934, der zeigt, wie die künftige Queen Elizabeth II. – damals noch ein kleines Mädchen – den Hitlergruß zeigte. Neben ihr hockt ihr Onkel Edward.

Die Reaktionen waren unterschiedlich. Viele Kommentatoren wiesen darauf hin, dass Elizabeth damals viel zu jung gewesen sei, um die Bedeutung des Grußes zu verstehen. Im Buckingham Palace zeigte man sich darüber enttäuscht, wie der Film von der „Sun“ ausgeschlachtet worden sei. Auch Hugo Vickers, Biograph der königlichen Familie, kritisierte die Veröffentlichung. Der russische Radiosender BFM zitierte ihn damals mit den Worten: „Die ‚Sun‘ beschaffte dieses Videofragment und beschloss, es für ihre Zwecke auszunutzen. Ihre Erklärung, dies sei ‚für das allgemeine Wohl‘ getan worden, ist heuchlerisch.“

Der damalige „Sun“-Chefredakteur Stig Abell sagte jedoch nach Angaben des „Guardian“: „Es ist ein wichtiges und interessantes Thema, in welchem Maße die britische Aristokratie – in diesem Fall insbesondere Edward VIII – in den 1930er Jahren mit dem Faschismus sympathisiert hatte.“

Der „Guardian“ schrieb im Hinblick auf die ausgelöste Diskussion in der Gesellschaft: „Buckingham Palace wurde aufgefordert, Dokumente offenzulegen, die endlich die Wahrheit über die Beziehungen zwischen der königlichen Familie und dem Nazi-Regime in den 1930er Jahren enthüllen würden.“

Historiker Alex von Tunzelmann twitterte, der mangelnde Zugang zu den königlichen Archiven für die Forscher sei zutiefst undemokratisch: „Wir brauchen einen viel breiteren Zugang. Wir sollten in dieser Hinsicht erwachsen sein. Die Geschichte dieses Landes gehört der Öffentlichkeit.“

Auch in der russischen Presse machten die britischen Archivbilder mit dem Hitlergruß damals Schlagzeilen. Die Tageszeitung „Moskowski Komsomolez“ verteidigte die künftige Queen: „Das Mädchen hatte kaum verstehen können, was sie eigentlich zeigt. Zumal die britische Königsfamilie während des Krieges später nicht wenig tat, um die gegen die Hitler-Truppen kämpfenden Alliierten zu ermutigen."