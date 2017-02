Forscher nennen wahrscheinliche Gründe für Weltuntergang - Medien

Die größten Gefahren für die Existenz des Lebens auf der Erde stellen laut dieser Studie Pandemien, der Klimawandel und ein Atomkrieg dar. Die Regierungen aller Länder der Welt würden den Forschern zufolge angesichts der gegenwärtigen Realitäten unzureichende Anstrengungen unternehmen, um den Planeten vor diesen potentiellen Gefahren zu schützen, betont die Zeitung.

Der Bericht „Existential Risk. Diplomacy and Governance“ (Existenzrisiko. Diplomatie und Verwaltung) stütze sich auf eine Befragung unzähliger Experten, die an speziellen Veranstaltungen der Universitäten Oxford und Cambridge teilgenommen haben.Die Autoren der Studie appellieren an die Behörden, den im Dokument genannten Problemen ihre konzentrierte Aufmerksamkeit zu widmen.Ein weiteres Jahrtausend ist laut dem berühmten britischen Physiker Stephen Hawking für die Menschheit nicht mehr drin, wie die Zeitung „The Daily Mail“ bereits im vergangenen November unter Verweis auf Hawkings Vortrag an der Oxford University geschrieben hatte.