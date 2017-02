"Auch wenn die Kriminalitätsfurcht in den vergangenen Jahren zugenommen hat, wir sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Welt ein ausgesprochen sicheres Land und die Menschen haben großes Vertrauen in die Polizei", betont der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG, Rainer Wendt, im Interview mit Sputnik-Korrespondent Bolle Selke. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass sich mit 75 Prozent die große Mehrheit der Deutschen auf öffentlichen Plätzen, Straßen oder in Verkehrsmitteln sicher oder sogar sehr sicher fühlt.

Trotzdem gibt es Ängste und denen müsse man begegnen. Bei Befürchtungen oder bei Ängsten dürfe man gar nicht danach fragen, ob sie berechtigt sind, meint Wendt. Sie seien nun einmal da und zwar völlig unabhängig davon, ob sie jetzt statistisch belegt wären.

© AFP 2016/ Patrik Stollarz Kein Karneval für Flüchtlinge? Internes Schreiben der Polizei NRW sorgt für Wirbel

Rainer Wendt sieht hier auch die sozialen Netzwerke in der Verantwortung: Das, was früher in einer lokalen Zeitung gestanden habe, werde heute beispielsweise durch Facebook oder Twitter zum nationalen Ereignis. Dies schüre an der einen oder anderen Stelle auch Ängste.

Der Polizeibeamte rät zu einem gefahrenbewussten Verhalten. Erst recht wenn man in einer Gegend mit einer hohen Kriminalitätsbelastung wohne. Er erklärt:

„Dort, wo sich Frauen nachts um drei durch die Gegend bewegen, muss man tatsächlich auch von Leichtsinn sprechen. Da hilft es überhaupt nichts, wenn man hinterher sagt, die Polizei hätte da sein müssen. Die Polizei kann nicht überall sein. Wir müssen von den Menschen schon auch erwarten, dass sie sich so verhalten, dass sie gar nicht in die Gefahr kommen, Opfer von Kriminalität zu werden."

Die Angst, Opfer einer Straftat zu werden, nehme schon seit 15 Jahren — so lange werde das nun untersucht — zu. Das heißt, die Politik hätte schon längst reagieren können und auch müssen, so Wendt. Die Präsenz von Polizei in der Öffentlichkeit hätte verstärkt werden müssen. Er erklärt:

„Wir wissen doch — das sind andere Untersuchungen —, dass diese Präsenz von Polizei, durchaus auch für ein subjektives Sicherheitsempfinden sorgt, das heißt dafür, dass die Menschen weniger Angst haben. Aber in den vergangenen Jahren sind über 17.000 Planstellen bei der Polizei gestrichen worden. Der Staat hat gespart und wollte sich schlank machen. Jetzt hat man den Wert wieder neu erkannt — die Bundespolizei hat mit über 5000 Planstellen den Vorreiter gemacht. Jetzt kann man nur hoffen, dass auch die Länder die Zeichen der Zeit erkennen und den Personalbestand deutlich anheben. Insgesamt sind 15.000 Planstellen für die nächsten Jahre angekündigt.“

Das sei aber noch viel zu wenig. Die Zahl müsse eher bei 50.000 liegen. Dann könne man auch von einer vernünftigen Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit sprechen. Dann würde auch die Angst in der Bevölkerung weniger und man hätte auch mehr Möglichkeiten, objektiv Kriminalität zu bekämpfen.