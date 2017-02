China dankt Trump für Glückwünsche zum Laternenfest

Demnach hat Trump seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping und dessen Volk zum Laternenfest, das das mehrtägige Neujahrsfest abschließt, gratuliert. In dem Schreiben soll der US-Präsident außerdem seine Hoffnung auf konstruktive Beziehungen zwischen Washington und Peking zum Ausdruck gebracht haben.

Lu Kang, einem Sprecher des chinesischen Außenministeriums, zufolge ist klar, dass seit dem Amtseintritt von Donald Trump als US-Präsident „China und die USA enge Kontakte unterhalten“.

Wie die Agentur betont, ist Trump bisher der einzige US-Präsident in den letzten Jahren, der China nicht zum Neujahrsfest, das nach dem traditionellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet wird und in diesem Jahr am 28. Januar stattgefunden hatte, gratulierte.