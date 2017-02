Die Frau, die 130.000 Nazi-Graffitis entfernte

An einem Tag im Jahr 1986 war die Erzieherin und Heilpädagogin Irmela Mensah-Schramm auf dem Weg zur Arbeit. Dabei entdeckte sie einen Sticker mit der Aufschrift: „Freiheit für Rudolf Heß“. Ein Nazi-Sticker, angebracht von rechtsradikalen Gruppen, mitten in einer deutschen Innenstadt. Der NS-Politiker Heß saß damals im Nazi-Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau und war in jener Zeit eine Art negative Kultfigur im rechtsradikalen Milieu. Mensah-Schramm war über den Sticker entsetzt, nahm ihren Schlüsselbund und kratzte den Nazi-Aufkleber einfach ab. „So ein ekelhafter Nazi-Sticker, in meiner Wohngegend“, empörte sie sich.

Dieses Erlebnis prägte die Pädagogin so sehr, dass sie sich fortan als Aktivistin das systematische Entfernen von NS-Graffiti und Aufklebern auf die Fahnen schrieb. „Mit Nichts-Tun kann man Nichts erreichen“, lautet das Motto der 72-jährigen. Mittlerweile hat die gebürtige Stuttgarterin mehr als 130 000 Nazi-Graffiti entfernt und weit über 75 000 Aufkleber mit rechtsextremen Sprüchen in ganz Deutschland beseitigt. Aber das sind Schätzungen. „Die genaue Zahl kann ich so gar nicht sagen“, meint Mensah-Schramm. Seit nunmehr 31 Jahren hält die Menschenrechtsaktivistin die Augen offen und entfernt verfassungswidrige Graffiti, rassistische Aufkleber und Nazi-Symbole, die von rechten Gruppen im öffentlichen Raum platziert werden. Mittlerweile nimmt sie nicht mehr ihren Hausschlüssel zum Abkratzen. Irmela ist professionell gerüstet. Ihre Arbeitsmittel: „Meine Adleraugen, die selbst aus großer Distanz Nazi-Schmierereien erkennen“, wie sie in einem Sputnik-Interview sagt. Außerdem scharfe Klingen, Nagellackentferner und Farbspray. Sogar Straßensand nutzt die Frau als Scheuersand, um besonders hartnäckige Sticker zu entfernen. „Hauptsache, die Parolen sind nach dem Entfernen nicht mehr sichtbar“, berichtet Irmela.

„Mit Nichts-Tun kann man Nichts erreichen", sagt die Menschenrechtsaktivistin.

„Wenn gar nichts hilft, übersprühen“. Erst kürzlich war Irmela Mensah-Schramm im Harz und hat dort zufällig 12 Hakenkreuze entdeckt. Sie übersprühte die Schandflecken mit Farbspray und zauberte so aus den NS-Symbolen 12 Herzen. „Demokratie ist ein Herz, etwas Schönes“, erklärt die putzende Aktivistin.

Dennoch meint es die demokratische Gesellschaft mit der Menschenrechtlerin nicht immer gut. Mehrfach wurde die anti-faschistische „Reinigungskraft“ von staatlichen Stellen, der Polizei oder privaten Sicherheitsfirmen attackiert, angegriffen und beleidigt. So wurde sie 1992 von einem Mitarbeiter des Wachschutzes der Berliner Verkehrsbetriebe auf dem Berliner S-Bahnhof Friedenau rückwärts gestoßen, wodurch sie ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Juristische Probleme kamen ebenso hinzu. Weil sie in einem Fußgängertunnel aus dem Graffiti „Merkel muss weg!“ den Spruch „Merke: Hass weg!“ gemacht hatte, erhielt sie sogar eine Strafanzeige von der Berliner Justiz. Sie wurde kürzlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. „Laut Berliner Staatsanwaltschaft darf ich keine Aufkleber von rechten Gruppierungen entfernen, die offiziell nicht verboten sind“, kritisiert Irmela und setzt gleich nach: „Wenn der Staat es nicht schafft, Nazi-Parteien zu beseitigen, muss ich selbst tätig werden. Das ist ungeheuerlich, ein Skandal.“

Doch es gibt auch breite Unterstützung aus der Gesellschaft für die selbsternannte „Polit-Putze“. Viele Menschen sind bestürzt über die Verurteilung von Frau Schramm. Eine ehemalige Schülerin der gelernten Pädagogin hat nach dem Urteil eine Unterschriften-Aktion gestartet, um die Arbeit der Frau zu unterstützen. Aktuell haben sich schon über 41 000 Leute in der Online-Petition für die Arbeit von Irmela eingetragen. 50 000 Unterschriften sind das Ziel. „Wenn wir das erreichen, wird es blamabel für die deutsche Justiz“, kündigt Irmela Mensah-Schramm an.

