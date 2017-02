Margot Käßmann: Für mich gehört Russland zu Europa und Europa zu Russland

Frau Käßmann, in einen bemerkenswerten Artikel in dem Magazin chrismon warnen Sie vor einem neuen Kalten Krieg. Was gibt Ihnen Anlass zu dieser Sorge?

Meine Sorge ist, dass es schwer ist, ein Verhältnis zu Russland zu finden, ohne dass sofort alle Emotionen hochgehen. Das habe ich auch in den Reaktionen auf den Artikel gemerkt. Ich habe noch nie so viele Leserbriefe zu einer Kolumne im chrismon bekommen. Und die sind völlig desperat. Die einen sagen, ja, richtig, Sie haben vollkommen Recht. Und die anderen sagen, Sie sehen gar nicht hin, dass Putin ein Diktator ist, dass es Krieg gibt in der Ukraine, Sie machen die Augen vor den falschen Dingen zu. Obwohl ich alles das in meinem Artikel benannt habe.

Wie erklären Sie sich, dass gerade das Thema Ukraine und Russland so heftig und emotional diskutiert wird? Warum ist hier der normale Dialog so schwierig und es scheint nur ein Entweder-Oder zu geben?

Deshalb habe ich ja auch die Kolumne geschrieben. Ich denke, wir müssen gesprächsfähiger werden. Offensichtlich ist dies auch eine Ost-West-Frage. Ich bin ja in Westdeutschland aufgewachsen und die Amerikaner waren für meine Eltern die großen Befreier. Nun finde ich interessant, dass ich Zustimmung für meinen Artikel vor allem aus Ostdeutschland bekomme. Da wird geschrieben, wir haben lange mit den Russen zusammengelebt, in anderen Verhältnissen als ihr. Diese Frage ist vielleicht insgesamt in Deutschland noch immer nicht richtig ausdiskutiert.

Für mich gehört Russland zu Europa und Europa zu Russland. Wir müssen nur miteinander ringen, dass es um Demokratie geht. Aber wir müssen jetzt auch an ganz vielen anderen Punkten in Europa wieder neu um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte ringen. Das heißt doch aber nicht, dass man gleich ausschließen sollte, ein gutes Verhältnis zueinander zu haben.

Vielleicht sollten mehr Westdeutsche einfach Russen persönlich kennenlernen?

Begegnung ist für mich immer die Lösung. Deshalb frage ich ja auch, ob die Kirchen hier nicht mehr dazu beitragen können, dass Gemeinden sich besuchen, dass Menschen von hier nach Russland fahren und Menschen aus Russland zu uns kommen. Begegnung ist ein Schlüssel, da man anders über Menschen urteilt, die man kennt.

Die Russen fühlen sich auch persönlich verletzt, dass die Menschen und das ganze Land mit der Politik gleichgesetzt werden. Abgesehen davon, dass tatsächlich auch die meisten Russen hinter der Politik von Präsident Putin stehen…

Das erlebe ich schon in Berlin, wo viele Russen leben, dass es da eine Verletztheit gibt, dass das ganze Land aufgrund der Politik von Wladimir Putin beurteilt wird. Auch in Russland wollen die Menschen in Freiheit und Demokratie leben, aber sie wollen auch nicht, dass die russische Geschichte kleingeredet wird.

Es geht soweit, dass man scheinbar überhaupt nichts Positives mehr zu Russland sagen darf. Selbst prominente Persönlichkeiten sehen sich beim Thema Russland einer regelrechten Hexenjagd ausgesetzt. Wie erklären Sie sich das?

Das ist schwer zu erklären. Das liegt wahrscheinlich auch an der Frage, wohin wir uns als Europa orientieren. Da gibt es ja jetzt auch eine große Verunsicherung durch Herrn Trump . Die Orientierung Richtung Amerika ist im Moment tief gestört. Und das wirft die Frage nach einer europäischen Identität auf und wie weit geht sie? Das fing schon bei der Frage der Integration der osteuropäischen Staaten an, ob dies ein richtiger Schritt gewesen sei. Wo steht die Ukraine? Gehört sie dazu?

Das gibt es natürlich auch eine Auseinandersetzung, wie wir auf dem Maidan gesehen haben. Da gab es meines Erachtens zu wenig Diplomatie. Man hätten sagen sollen, bei diesem Thema müssen auch Europa und Russland in einem Gespräch sein. Man hätte fragen müssen: wie können wir hier in so einem Konflikt eine gemeinsame Friedenslösung finden?

Allerdings hat die fast tägliche Negativberichterstattung über Russland schon weit vor Trump eingesetzt. Eigentlich müsste das deutsche Volk doch Russland inzwischen hassen, oder? Ist das nach Ihrem Eindruck der Fall?

Nein, das erlebe ich überhaupt nicht. Das haben ja auch meine Leserbriefe, gerade aus Ostdeutschland, gezeigt. Sie sagen, wir müssen doch mit Russland leben, es gehört zu Europa. Auf der anderen Seite bei dieser massiven Kritik, wo gesagt wird, ich sei ein naives Friedenskind und mit Russland gäbe es nun mal keinen Schmusekurs, da ist nicht immer Fakt und Sache Thema, sondern eher tiefsitzende Emotionen. Natürlich müssen wir über die Krim sprechen. Und auch Menschenrechtsverletzungen müssen benannt werden. Und trotzdem gehörte Russland in der Geschichte immer auch zu Europa.

Haben Sie auch den Eindruck, der Umgangston, nicht nur in den Kommentaren im Internet, sondern auch in der Politik und in den Medien ist rauer und schriller geworden?

Den Eindruck habe ich auf jeden Fall, was aber sicher auch daran liegt, das es eine derartige Geschwindigkeit gibt, mit der Nachrichten verbreitet werden, dass auch Korrespondenten oft nicht mehr die Zeit haben, etwas in Ruhe zu recherchieren. Es geht darum, ganz schnell Nachrichten abzusetzen. Der twitternde Präsident der Vereinigten Staaten ist das beste Beispiel dafür. Ich wünsche mir, dass sich unsere Politiker dem auch ein wenig entziehen und in Ruhe Konzepte entwickeln zum friedlichen Zusammenleben in einer so aufgeheizten Welt.

Wie steht es um die Wahrheit?

Die Wahrheit ist gefährdet. Wobei Wahrheit durchaus subjektiv sein kann. Aber es gibt auch Fakten. "Postfaktisch" ist einer der schlimmsten Begriffe dieser Zeit. Fakten sollten Wahrheiten bestimmen, die in der Politik notwendig sind. Und das ist mit Blick auf Russland sehr schwierig. Da wird sofort mit Totschlagargumenten um sich gegriffen. Das macht ein ruhiges, sachliches Gespräch schwierig.

Ich möchte natürlich Demokratie und Menschenrechte, aber wenn ich was Positives über Russland sage, wird mir gleich unterstellt, dass ich das in Frage stelle.

Die Menschen fühlen sich nicht oder nicht nur durch Russland bedroht. Im Zuge der Flüchtlingskrise und der Terroranschläge wird im christlichen Abendland auch viel über den Islam diskutiert. Sehen Sie die Gefahr eines Religionskrieges?

© REUTERS/ Marko Djurica Russlands Sicherheitschef: USA an europäischer Flüchtlingskrise schuld

Die Gefahr sehe ich nicht, weil ich in allen Religionen Menschen sehe, die deeskalieren. Religion sollte Konflikte eher entschärfen. Ich setze da übrigens auch auf die russisch-orthodoxe Kirche, die auch immerzu betont, dass sie Konflikte entschärfen will.

Im Moment wird Religion einfach benutzt, um Konflikte zu verschärfen. Terroristen muss abgesprochen werden, sich auf Religionen zu berufen. Die Muslime, die ich kenne, sprechen das ihnen auch ab. Das muss vielleicht noch lauter werden. Aber Religion ist auf jeden Fall wieder ein Faktor geworden, nachdem man lange dachte, die Zeit der Religionen sei vorbei.

Braucht Deutschland angesichts der vielen Gefahren vielleicht Atomwaffen, um sich sicherer zu fühlen?

Um Gottes willen, nein. Ich habe immer gehofft, dass Atomwaffen so schnell wie möglich abgebaut werden. Gerade wir Deutsche wissen, wie es ist, wenn auf beiden Seiten der Grenzen solche Waffen im Anschlag stehen könnten. Eine Welt ohne Atomwaffen würde mich jedenfalls wesentlich mehr beruhigen.

Frau Käßmann, Sie engagieren sich in der Friedensbewegung. In den Achtzigern waren die Fronten auch verhärtet und trotzdem konnte der Kalte Krieg überwunden werden. Was sollte uns die Geschichte lehren?

Für die junge Generation ist es wichtig, sich in die Politik einzumischen. Es gibt so viele Möglichkeiten sich zu informieren. Ich finde, den Menschen darf auch zugemutet werden, andere Informationen wahrzunehmen, als die, die auf den ersten Blick angeboten werden. Nachdenken ist erlaubt und sollte auch gewünscht sein. Die zweite Komponente ist das schon angesprochene Begegnen. Mit hat es immer viel bedeutet, anderen Menschen zu begegnen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Es hilft auch, sich anderen Kulturen auszusetzen. Auch das verändert einen. Man sollte sich nicht so sehr abschotten.

Interview: Armin Siebert