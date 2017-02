„Bald beginnt in Moskau die schönste Jahreszeit: Mit Pfannkuchen und Honigwein wird der Winter verabschiedet. Die Butterwoche ist Russlands Karneval – und manche träumen von einer Konkurrenz für Rio“, schreibt Ballin.

Offiziell beginnt Masleniza in diesem Jahr am 20. Februar und dauert eine Woche. Damit die Russen aber länger feiern können, startet das Festival in der russischen Hauptstadt schon drei Tage früher. In seinem Beitrag erläutert Ballin den mit Russland nicht vertrauten Lesern, was es mit Masleniza auf sich hat.

Es sei die letzte Möglichkeit für orthodoxe Christen, zu schlemmen, da für sie danach die siebenwöchige Osterfastenzeit beginne. Fleischverzehr sei dann schon untersagt, aber dem Genuss von „Blinys“ (Pfannkuchen, Eierkuchen, Palatschinken) in allen möglichen Variationen steht in dieser Zeit nichts im Wege.

„Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Mit Käse oder Quark, mit Schmand oder Kondensmilch, mit Honig oder Marmelade, mit Obst oder Gemüse, Ei, Pilzen oder Kohl, mit Fisch oder – in Russland besonders beliebt – edel mit rotem Lachskaviar“, so Ballin.

Die runde Form der Blinys erinnert an eine Sonne, die das Symbol der Masleniza darstellt. Aber, so der Autor ferner, bei dem Festival geht es nicht nur ums Essen.

So galt das Fest in früheren Jahrhunderten vor allem der Familienfestigung: Eltern und Schwiegereltern wurden besucht, Ehen verabredet. Es wurde ausgelassen gefeiert, getanzt und sich verkleidet. Und diese Tradition hat sich bis heute gehalten.

Masleniza ist mittlerweile zu einer bedeutenden saisonalen Touristenattraktion geworden. Riesige Tabletts voll Blinys, Souvenirs und Met (Honigwein) locken jährlich Zehntausende Touristen auf den Roten Platz und zum Arbat nach Moskau.