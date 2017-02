Political Correctness: Bayrische Wohltätigkeitsparty „Negerball“ wird umbenannt

Eine denkbare Alternative für die seit 36 Jahren in Raindorf bei Kirchberg im Wald für die Entwicklungshilfe veranstaltete Faschingsparty könnte „Negaball“ werden oder auch ein ganz anderer Name, so Lesche.

Der "Negerball", ein Faschingsball in Niederbayern, hat wg des Namens für Unruhe gesorgt. Nun wird er wohl umbenannt https://t.co/6Es8iot8zV pic.twitter.com/NtjjYfhWZD — BR24 (@BR24) 21 февраля 2017 г.

​Zuvor hatte es im Facebook eine große Debatte über den Namen der Veranstaltung gegeben, die am Samstag mit Erfolg und großen Einnahmen stattgefunden hatte.

Nachdem der "Negerball"- Facebook-Account einen ganzen Monat lang aktiv gewesen ist, hatte eine Frau aus Deggendorf die Seite bei Facebook als missbräuchlich gemeldet. Obwohl die Mehrheit der User unter einem Eintrag des Accounts den Namen verteidigten, da er ja gar nicht rassistisch gemeint sei, sondern ganz im Gegenteil schwarzhäutigen Menschen in Afrika helfe, reagierte Facebook kurze Zeit danach und löschte den Account.