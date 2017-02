Der Rundfunkbeitrag wird seit 2013 in seiner heutigen Form in Deutschland vom sogenannten „ARD ZDF Deutschlandfunk Beitragsservice“ erhoben. So wird das öffentlich-rechtliche Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio finanziert.

Beitragskonten abmelden

Ziehen Sie mit einem nicht-ehelichen Lebenspartner zusammen oder in eine Wohngemeinschaft, melden Sie die überschüssigen Beitragskonten beim „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ ab. Dafür gibt es ein offizielles Abmeldeformular auf rundfunkbeitrag.de

„Focus Online“ rät: „Als Grund geben Sie in diesem Fall an: ‚Ich ziehe zu einem anderen Beitragszahler. Ein Familienangehöriger/Mitbewohner zahlt bereits Rundfunkbeiträge für die Wohnung‘. Außerdem tragen Sie die Beitragsnummer des zahlenden Mitbewohners in das Formular ein.“

Dasselbe Formular sei auch für jene zu verwenden, die ins Ausland ziehen, eine Zweitwohnung kündigen oder einen verstorbenen Beitragszahler abmelden.

Komplette Beitragsbefreiung

Haushalte, die einer „besonderen wirtschaftlichen Härte“ unterliegen, können eine Komplett-Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen. Dazu zählen beispielsweise Empfänger von Arbeitslosengeld, von Hilfe zum Lebensunterhalt, von Ausbildungsförderung oder von Blindenhilfe u.a. Ob Sie zum berechtigten Personenkreis zählen, können Sie hier bei „Focus Online“ nachlesen.

So beantragen Sie die Befreiung vom Rundfunkbeitrag

Dazu müssen Sie ein Formular auf der Webseite des „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ ausfüllen. Eine Online-Hilfe führt Sie dabei Schritt für Schritt durch die einzelnen Punkte. Sollten Sie zu dem vorhin erwähnten Personenkreis zählen, der eine Komplett-Befreiung vom Rundfunkbeitrag beantragen kann, müssen Sie zum Nachweis entsprechende behördliche Unterlagen beilegen.