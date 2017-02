Kreml bewertet Amnesty-Berichte

Demnach ist der Amnesty International Report 2016/17 über die aktuelle Lage der Menschenrechte in 159 Ländern nicht der erste strittige Bericht, solche würden ständig veröffentlicht.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Russland: Amnesty International will Konflikt in Syrien erneut anheizen

„Wir sind mit vielem in der Regel nicht einverstanden“, so Peskow. In dem jüngsten Beispiel seien vor allem die „in diesem Fall gemachten Schlussfolgerungen“ nicht richtig.

In dem jährlich veröffentlichten Amnesty International Report über die Lage der Menschenrechte in 159 Ländern, hat AI betont, dass sich in Russland eine „Verdrängung der NGOs“, der meist zivilgesellschaftlichen Nichtregierungsorganisationen, fortsetze, und „meist kritischen“ Organisationen unter anderem mit „Schmutzkampagnen“ in den Medien und dem Gesetz über „ausländische Agenten“ verfolgt würden.