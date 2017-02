Raumschiff Dragon dockt beim zweiten Versuch an ISS an - VIDEO

Das Andockmanöver war ursprünglich für Mittwoch, den 22. Februar, geplant, musste jedoch aufgrund von Problemen mit dem Navigationssystem verschoben werden, berichtet der US-TV-Sender CNBC.

Das Raumschiff soll eine Fracht von 2,5 Tonnen zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Am 24. Februar soll das russische Transportraumschiff Progress MS-05 bei der Internationalen Raumstation eintreffen, so die Agentur Associated Press (AP).

Das Raumschiff Dragon und die Trägerrakete Falcon 9 sind am 19. Februar von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Dies ist der übliche Startplatz der US-Shuttles und der Raumschiffe des Apollo-Programms der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa.