UN-Gesandter Russlands: Moskau rettet Europa vor neuer Migrationswelle

Dank der Waffenruhe hätten Millionen Syrer Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Heimatsstädte und —dörfer geschöpft.Wie der UN-Gesandte in Genf betonte, hilft Russland Syrien bereits, doch zum vollen Wiederaufbau des Landes sind kolossale Mittel erforderlich.Borodawkin hatte früher bereits geäußert, dass die innersyrischen Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana den Genfer Prozess positiv beeinflusst haben.