„Die Zeremonie dauert schon mehr als zwei Stunden und Donald Trump hat noch nichts über uns geschrieben… Ich mache mir Sorgen um ihn“, witzelte Kimmel und verspottete Trump für seine Liebe für den Kurznachrichtendienst, zu dem der Staatschef bekanntlich mehrmals am Tag greift und damit manchmal für Aufruhr in Politik und Wirtschaft sorgt.

„Hey, sind Sie wach?“, fragte Kimmel den US-Präsidenten via Twitter. Das Bild auf seinem Smartphone wurde auf dem großen Bildschirm auf der Bühne eingeblendet.

​In wenigen Minuten wurde der Tweet mehr als 260.000 Mal geliked und 170.000 Mal geteilt. Kimmel versprach, noch während der Show auf Trumps Reaktion zu warten.

Der Großteil der Witze des Moderators galt direkt oder indirekt Trump. Selbst als er den schwedische Kameramann Linus Sandgren, der gerade einen Oscar gewonnen hatte, begleitete, konnte er es sich nicht verkneifen, dem Schweden sein Beileid auszudrücken wegen dessen, was „in Schweden passierte“. Vergangene Woche hatte Trump für viel Gelächter im Netz und unter Politikern gesorgt, als er von einem Terroranschlag in Schweden sprach, den es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hatte.

Das liberal geprägte Hollywood kritisiert Trump sowohl für dessen Äußerungen als auch für dessen Handlungen. Viel Prominente nehmen an Protestaktionen gegen den neuen Staatschef teil.