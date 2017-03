„Totales Diktat“: Wie Deutsch dem Englischen in Russland Konkurrenz macht

„Totales Diktat“ © Foto: RusDeutsch / Denis Schabanov

„Totales Diktat“ © Foto: RusDeutsch / Denis Schabanov

„Totales Diktat“ © Foto: RusDeutsch / Denis Schabanov 1 / 3 © Foto: RusDeutsch / Denis Schabanov „Totales Diktat“

Ziel der Veranstaltung ist vor allem die Popularisierung der Sprache und die Entwicklung einer korrekten deutschen Rechtschreibung, „was heutzutage sehr wichtig ist“, wie Maria Sorokina, Koordinatorin der Sprachabteilung des Verbandes, im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin sagte. Beteiligt waren Schüler, Lehrer und Professoren sowie Freunde der deutschen Sprache, die ihr Wissen einmal testen wollten.

© AP Photo/ Michael Sohn Mit Annäherung zwischen Russland und Deutschland ist schon in diesem Jahr zu rechnen

Die diktierten Texte waren in diesem Jahr, dem Umweltjahr in Russland, ökologischen Problemen und sowie Literatur und Kunst gewidmet, dabei besonders dem Theater. So wurden auch Kindheitserinnerungen der berühmten russischen Schauspielerinnen mit deutscher Herkunft, Alissa Freundlich und Tatjana Pilezkaja, von Deutschlehrern und Muttersprachlern vorgelesen.

Etwa 1100 Anmeldungen der Veranstalter, vor allem aus den Regionen Russlands und sogar aus Moldawien, Kasachstan und Deutschland wurden registriert. Dieses Jahr wurde darum erstmals auch ein Live-Stream des „Totalen Diktats“ auf dem YouTube-Kanal RusDeutsch organisiert. So konnten Menschen aus aller Welt, egal ob in kleinen Dörfern oder auch körperlich eingeschränkt sind, an der Aktion teilnehmen.

© AFP 2016/ John Macdougall Deutschland-Russland: Von Liebe und Hass in der Geopolitik

„In Russland besteht heutzutage ein großes Bedürfnis, solche Projekte durchzuführen“, sagt Sorokina. „Viele Teilnehmer des Diktats meinen, dass die deutsche Sprache eine größere Rolle als Englisch in Russland spielen sollte. Das Projekt wurde von vielen Organisationen der Russlanddeutschen, Deutsch-Russischen Häusern, Kindergärten, Schulen und Hochschulen russlandweit unterstützt und zu einem Ketten-Projekt gemacht.

Im vorigen Jahr erlangte das Diktat erstmals internationalen Charakter: Die 24.705 Teilnehmer kamen damals aus 62 Regionen Russlands, fünf kasachischen Gebieten und sogar aus dem Schweizer Kanton Argau.

© Foto: RusDeutsch / Denis Schabanov „Totales Diktat“

„Etwa 400 Teilnehmer haben damals Texte ohne einen einzigen Fehler geschrieben“, so Sorokina und fährt optimistisch fort: „Dieses Jahr wird es noch mehr einwandfreie Arbeiten geben.“

Bis zum 17. April sollen alle Ergebnisse veröffentlicht und die besten Arbeiten ausgezeichnet werden.

Das komplette Interview zum Nachhören: