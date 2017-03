بهترین جایزه ی سانسور می رسد به تیم فتوشاپ خبرگزاری ایلنا و سانسور کنندگان همیشه در صحنه ای که برای جلوگیری از ایمان متزلزل شان دست شان همیشه در گریبان زن است تا پوشیده و پنهانش کنند. The Oscar for the best censorship goes to the Islamic Republic’s Photoshop team! As the ILNA news outlet from within Iran covered the awards ceremony for the #Oscar, and Asgar Farhadi’s message of standing up for oppressed people, they also put a black paint on Charlize Theron and Anousheh Ansari to cover up their arms and shoulders, leaving only their heads visible. Another typical example of the Islamic Republic’s fear of naked arms of Iranian women. It is shameful indeed, but that is how the Iranian media outlets based within the country have been covering such events for years. At a time when Farhadi chooses an astronaut and NASA scientist to prove a point about human rights not having ‘borders,’ the Islamic Republic of Iran does the complete opposite by using Farhadi’s wonderful Oscars statement for their own propaganda while blind to the meaning of his point,” Alinejad said. This is the Islamic Republic of Iran which forces girls as young as age seven to be covered up. While many of us, including Americans, are expressing our opposition to Trump’s Muslim ban, we also have to be louder and clearer about our condemnation of Islamic Republic of Iran’s ban on women who can’t enter Iran without hijab. Women from all religions and cultures, many of whom are flogged and imprisoned inside Iran for not wearing ‘proper hijab.' En français / In French: —--- L'Oscar de la plus forte censure va à l'équipe Photoshop de la république islamique! L'article de l'agence de presse ILNA, basée en Iran, couvre la cérémonie des #Oscars et rend compte du message d'Asgar Farhadi en faveur des opprimés, néanmoins ils couvrent aussi de noir MMes Charlize Theron et Anousheh Ansari pour masquer leurs bras et leurs épaules, ne laissant de visible que leurs têtes. C'est un autre exemple typique de la peur de la république islamique des bras nus des iraniennes. C'est pitoyable mais c'est ainsi que les articles de la presse d'Iran couvrent depuis des années ce genre d'événement. #SeeYouInIranWithoutHijab #MyStealthyFreedom